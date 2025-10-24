Vajon ki fogja megnyerni a Vasi Prima Közönségdíját és az Ifjúsági különdíjat?

október 24., péntek

November 6-án 12 óráig lehet szavazni az idei Vasi Prima jelöltjeire a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete honlapján kitölthető űrlapon. Aki a legtöbb voksot kapja, az nyeri a Vasi Prima Közönségdíját és az Ifjúsági különdíjat.

Merklin Tímea

Az eredmény november 8-án derül majd ki a Weöres Sándor Színházban rendezendő Vasi Prima Gálán. Ott tudhatjuk meg, hogy a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete tíz kategóriagyőztese közül ki az idei három Vasi Prima. Szárnyas Jánostól, a VOSZ vasi elnökétől megtudtuk: a nevüket lezárt borítékban egy széfbe tették a belső szavazás után, és csak november 8-án reggel bontják ki, így számukra is akkor fog kiderülni, kik kapják a Prima-díjat. 

Vasi Prima
 Ki az idei három Vasi Prima? Szárnyas Jánostól, a VOSZ vasi elnökétől megtudtuk: a nevüket lezárt borítékban egy széfbe tették a belső szavazás után, és csak november 8-án reggel bontják ki. Forrás: SZJ 

A Közönségdíjasra és az Ifjúsági különdíjasra bárki szavazhat a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete honlapján kitölthető űrlapon. (Tehát idén nem a Vas Népében megjelenő szavazócédulákon illetve a vaol.hu-n keresztül, ahogy ez a korábbi években szokásos volt!) Egy címről naponta egyszer lehet voksolni. 

A Vasi Prima Közönségdíját és az Ifjúsági különdíjat a Weöres Sándor Színházban rendezendő Gálán adják át, amint a vállalkozói díjakat, a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjakat is.

Az esélyeseket már bemutattuk a Vas Népében és a vaol.hu oldalon. Lapszámainkban és portálunkon megtalálhatják, hogy kik az idei Vasi Prima kategóriagyőztesek - magyar irodalom, magyar színház-, film és táncművészet, magyar képző- és iparművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet, magyar ismeretterjesztés és média, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet kategóriában és kik az Ifjúsági Különdíj jelöltjei. 

 

Szavazzanak! Kié legyen a Vasi Prima Közönségdíja és az Ifjúsági különdíj?

Használják ki a lehetőséget: szavazzanak a kedvenceikre, lehet, hogy éppen az Önök támogatása szükséges a győzelemhez! Szavazni november 6-án 12 óráig lehet a  VOSZ Vas Vármegyei Szervezete honlapján kitölthető űrlapon!

 

