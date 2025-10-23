A Vasi Prima Gálán Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért 2025 Díjban részesül Tátrainé Kulcsár Irén

A Vasi Prima Gálán Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért 2025 Díjjal kitüntetésre kerülő Tátrainé Kulcsár Irén a KONSUMEX Külkereskedelmi Vállalat győri kirendeltségének kereskedelmi üzletkötőjeként költözött Szombathelyre 1985-ben. Férjével 1991-ben külkereskedelmi céget alapítottak.

Nyugdíjba vonulását követően a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület hölgytagjait tömörítő, már több mint 30 éve működő TIT Hölgyklub vezetésére kapott felkérést az alapító, Matók Mária javaslatára. Klubvezetői tevékenységét rendkívüli körültekintéssel és igényességgel 11 éve önkéntesként végzi. A kéthetente esedékes találkozókon időszerű társadalmi, helytörténeti, egészségügyi, irodalmi, művészeti témákat dolgoznak fel a szakterületek neves előadóinak meghívásával. Klubvezetőként arra is gondot fordít, hogy közösségi élményekkel gazdagodjon a csoport, erre jó alkalmat kínálnak a farsangi és karácsonyi összejövetelek, továbbá a tagság kreatív képességeinek teret adó alkalmi műsorok.

A klubvezető kiváló íráskészségének köszönhetően a találkozók témái a nyomtatott és az online sajtóban, továbbá a közösségi média felületein szélesebb érdeklődői kört is elérnek. Tudósításai megjelentek a megyei napilap, a Szombathelyi7 és az Infovilág oldalain. A Vas Népe szerkesztősége 2017-ben a szabad sajtó napján oklevéllel és jelképes aranytollal ismerte el munkásságát. Saját Facebook-oldalán is rendszeresen közöl fotókkal gazdagított tartalmakat helytörténeti és irodalmi témákban, tudósít szélesebb érdeklődésre számot tartó eseményekről, előadásokról, könyvbemutatókról.

Czetter Ibolya irodalomtörténésszel közösen tavaly életre hívták a SzimfiArt kulturális és művészeti társaságot azért, hogy a város, a régió alkotóművészei – ismert, vagy még szárnyaikat bontogató tehetségek – találkozhassanak egy kellemes beszélgetésre, eszmecserére: három havonta a kultúra és művészetek iránt érdeklődő közönség előtt tematikus estéket szerveznek a Szimfónia Kávézóban.

Tátrainé Kulcsár Irén a helyi társadalmi kohéziót erősítő tevékenységére a szombathelyi önkormányzat is felfigyelt, 2023-ban átvehette az Idősek az idősekért díjat. A szombathelyi városismereti könyvkiadásban ugyancsak szerepet vállalt. Ő készítette Balló László Neves házak, Neves utczák című könyvének fotóillusztrációit, és az Értékes porcelánjaink című kötethez a magángyűjteményi darabok képeit.

Sokrétű önkéntes tevékenysége a kiemelkedő társadalmi szerepvállalás elismerést érdemlő példája.