Kié a legmenőbb vasi verda? – Mutatjuk a legnagyobb közönségkedvenceket!

Címkék#Kié a legmenőbb vasi verda#járgány#autó#lista

Tuningolt csodák, retro járművek és még traktor is nevezett. A „Kié a legmenőbb vasi verda?” felhívásunk után ellepték a kommentmezőt a mutatós és néha meglehetősen fura járgányok.

Vaol.hu

Nemrég feltettük a kérdést nektek: kié a legmenőbb vasi verda? A felhívásunkra beérkezett fotók láttán csak annyit mondhatunk: a vasi sofőrök nem viccelnek! A kommentmezőben egymás után gurultak be a szebbnél szebb verdák – néha olyanok is, amikről nem is hittük, hogy valaha versenybe szállnak.

Vasi verda felhívás: mutatós járványokat küldtetek
Vasi verda felhívás: mutatós járványokat küldtetek
Forrás: FB

Vasi verda tőletek

Az abszolút első helyezett Kálmán Tamás kék csodája lett: az autó több mint háromszáz lájkot is begyűjtött az olvasóktól. Nem is lepődtünk meg ezen, hiszen tényleg jó ránézni erre a mutatós Fiat 126-ra, ismertebb nevén kis polskira. 

Vasi verda első helyezett: Kálmán Tamás autója tetszett a legtöbb olvasónknak

A második helyen Galambos Ádám Attila által küldött stílusos gép gurult be – közel százan nyomták rá a tetszik jelet. Nem is csoda, hiszen ez az autó olyan típus, hogy ha ez elhalad az utcán, a szomszéd kutyája is utána néz.

Galambos Ádám Attila által küldött autó
Forrás: FB

És hát hogyan is maradhatna ki a listából a sárga veterán, ami maga a retró életérzés! Több mint nyolcvanan lájkolták, és teljesen jogosan: lehetetlen nem észrevenni és a színezés sem mindennapi, öröm lehet tenni vele pár kört.

Veterán autócsoda Kőszegen

És ha már retró egy trabant is befutott a top öt közé – mert mi lenne menőbb manapság, mint a ’80-as évek ikonja? A korszak most újra hódít, és a kis kétüteműek nem rozsdásodnak el a népszerűség listáján.

Vilics Zsolt küldte a fotót a Trabantról

Persze voltak, akik inkább a humor oldaláról közelítették meg a kérdést. Valaki volánbusszal nevezett (menő, csak nehéz parkolni vele), más biciklivel, sőt, talicskával és traktorral is próbálkozott. Egy valaki még tankot is benevezett – hát, azzal biztos nem tolják le a kanyarban.

A legjobb képekből most az első válogatást mutatjuk, de hamarosan jön a második etap is – hiszen annyi menő vasi verda van, hogy egy cikkbe egyszerűen nem fért bele. Addig is nézegesd az oldalunkat – a következő körben akár a te járgányod is lehet a sztár! 

 

 

 

