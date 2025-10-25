október 25., szombat

3 órája

Kié a legmenőbb vasi verda? Ezek a járgányok is az esélyesek között vannak

Címkék#A kié a legmenőbb vasi verda#kocsik#járgány

Közösségi oldalunkon kezdtünk el vadászni mutatós vármegyei autókra. Meg is lett az eredménye: rengeteg képet küldtetek, mi pedig válogattunk közülük. Íme a legmenőbb vasi verda cím második etapja!

Vaol.hu

Időről-időre felteszünk különböző kérdéseket közösségi oldalunkon: kíváncsiak vagyunk az olvasók, a ti véleményetekre, álláspontotokra és jelen esetben az autóitokra. A kié a legmenőbb vasi verda felhívásra közel háromszáz komment érkezett, korábban már válogattunk a legtöbb lájkot kapott kocsikból, most pedig újabb adag képpel érkezünk.

Ezek a mutatós autók is a legmenőbb vasi verda felhívásunkra érkeztek
Ezek a mutatós autók is a legmenőbb vasi verda felhívásunkra érkeztek
Forrás: FB

Kié a legmenőbb vasi verda? Második felvonás

Úgy tűnik, a neon színek hódítanak a feltuningolt járgányoknál. Számos egyedi festéssel rendelkező autót küldtetek nekünk, amik után garantáltan megfordul az ember lánya. Gondolhatnánk a feltűnő autó láthatóbb, így kevesebb baleset is értheti ezáltal, de egy friss kutatás ezt cáfolja: a forgalomban lévő barna és sárga autók több mint fele keveredett már balesetbe, az arány egyetlen más színnél sem ilyen magas. Az adatszolgáltató felmérése szerint a legkevesebb baleset a szürke és a fehér autókkal történik - írja a Világazdaság. Mindenesetre a stílusos jelzőt mindenképp megkapják ezek a nem mindennapi négykerekűek!

Némethné Murányi Tímea küldte nekünk ezt a neonzöld csodát
Itt egy kis feketével is feldobták a látványt
Forrás: FB

Különleges festések

Az egyedi színek mellett nem mindennapi mintákkal és matricák is találkoztunk a küldött fotók között. Például ez a mindenféle árnyalatban pompázó darab, a kép valószínűleg valamilyen versenyen készülhetett. Az autó és az elkapott pillanat is megér egy bekerülést a válogatásunkba, ahogy az alatta látható BMW is.

Egy kis driftelés
Forrás: FB
BMW-t küldött Kovács Patrik
Forrás: FB

 

Különleges festés - Lénárt Zoltántól kaptuk a fotót

És még néhány autó...

A legtöbb lájkot ugyan egy másik Kis Poliski kapta, viszont ez is eléggé mutatós darab. Ugyan retro, de mai napig a menő járgányok közé sorolhatjuk - számos Kispolski Klub van szerte az országban és kompakt mérete miatt nem olyan nehéz felturbózni sem a hivatalosan Fiat 126 névre hallgató miniautót. A retro amúgy virágkorát éli kocsik terén is, nem véletlen, hogy kaptunk veterán autókat is a meő vasi verdák felhívásra.

Menő kis Polski
Ezt a veterán csodát Papp Tamás küldte nekünk

 

