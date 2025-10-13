október 13., hétfő

Változás

1 órája

Jelentős változás jön a Vasivíz ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartásában

Érdemes átnézni a változások listáját. A Vasivíz irodái nem az eddig megszokott rend szerint lesznek nyitva.

Változás lép életbe a Vasivíz ügyfélfogadási rendjében 2025 októberében a nemzeti ünnep és az ahhoz kapcsolódó munkarend-változás miatt. A 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelet alapján egy munkanap-áthelyezés is lesz, ami több napon is érinti a személyes, telefonos és online ügyintézés lehetőségét. Érdemes előre tervezni, hogy elkerülje a kellemetlenségeket.

Vasivíz nyitvatartás
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

Szombaton is nyitva lesz a Vasivíz központi irodája

A hosszú hétvége előtti átszervezés részeként 2025. október 18-án, szombaton munkanap lesz. Ezen a napon a Vasivíz ügyfélszolgálata pénteki munkarend szerint tart nyitva.

A Központi Ügyfélszolgálati Iroda (9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.) reggel 08:00-tól 14:00 óráig fogadja az ügyfeleket. Ebben az időszakban a személyes, telefonos és online ügyintézés is zavartalanul működik.

Fontos kiemelni, hogy ezen a napon a fiókirodák és az egyéb ügyfélszolgálati pontok zárva tartanak, így ott nem lesz lehetőség az ügyek intézésére.

Két napig zárva tartanak az irodák

Az október 23-i nemzeti ünnep miatt egy négynapos hosszú hétvége vár ránk, amely alatt az ügyfélszolgálatok sem lesznek elérhetőek.

2025. október 23-án (csütörtökön) és 2025. október 24-én (pénteken) a cég valamennyi irodája, tehát a Központi Ügyfélszolgálati Iroda, a fiókirodák és az ügyfélszolgálati pontok is egységesen ZÁRVA tartanak.

A társaság kéri ügyfeleit, hogy ügyeik intézésekor vegyék figyelembe a megváltozott munkarendet, és a halaszthatatlan teendőiket időzítsék a nyitvatartási időszakokra.

 

 

