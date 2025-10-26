október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendezvény

1 órája

Sült a hurka, készült a kolbász: falusi disznóvágással idézték meg a múltat Vasszécsenyben - fotók

Címkék#Ó-Ebergényi Kastély#Horváth-Desits Nikolett#Vasszécsenyben

A remek hangulatú rendezvény nemcsak a közösséget hozta össze, hanem a régi idők hangulatát is visszacsempészte a településre. Disznóvágást tartottak Vasszécsenyben hagyományteremtő szándékkal.

Sült a hurka, készült a kolbász: falusi disznóvágással idézték meg a múltat Vasszécsenyben - fotók

Horváth-Desits Nikolett, a vasszécsenyi Ó-ebergényi Kastély üzemeltetője és a disznóvágás szervezője

Fotó: CSB

A hétvégén igazi falusi hangulat költözött a vasszécsenyi Ó-Ebergényi Kastély udvarára, ahol hagyományteremtő disznóvágást tartottak. A rendezvény nemcsak a közösségi együttlétről, hanem a régi idők felidézéséről is szólt – és arról, hogy a mai rohanó világban is jó néha megállni egy tál forró disznótoros mellett.

Horváth-Desits Nikolett, a vasszécsenyi Ó-ebergényi Kastély üzemeltetője és a disznóvágás szervezője
Horváth-Desits Nikolett, a vasszécsenyi Ó-ebergényi Kastély üzemeltetője és a disznóvágás szervezője
Fotó: CSB

Hagyományteremtő disznóvágás Vasszécsenyben

Egész évben futunk, rohanunk… Nincs időnk barátainkra, rokonainkra, ismerőseinkre. Most, az év végéhez közeledve, egy olyan eseményen gyűlhettünk össze, amely régen is a falu közösségi életének egyik legszebb alkalma volt.  A mai gyermekek - hiába falun nőnek fel - talán még sosem láttak ilyet, a cél az is volt, hogy megmutassuk nekik, hogyan zajlott a disznóvágás a nagyszüleik, dédszüleik idején– fogalmazott Horváth-Desits Nikolett, a kastély üzemeltetője és a rendezvény szervezője.

Készült a hurka és a kolbász

A korán kelő résztvevők már hajnal hétkor gyülekeztek a kastély hátsó parkjában, ahol kezdetét vette a disznóvágás és a feldolgozás. Aki szeretett volna, maga is bekapcsolódhatott a munkába – természetesen a hagyományoknak megfelelően, saját késsel. A szervező külön köszönetet mondott a két böllér, Káldi Balázs, Gombkötő Sándor és családjaik munkájáért. A reggelihez resztelt máj, házi kenyér és savanyúság került az asztalra, miközben tangóharmonika dallamai adták a ritmust a készülődéshez.

Falusi disznóvágással idézték meg a múltat Vasszécsenyben

Fotók: CSB

Déltől a Percsák zenekar muzsikált, a gyerekek pedig népi fajátékokat próbálhattak ki és kavicsot festhettek, míg a felnőttek a „Portéka Piac” árusainak portékáit böngészték. Az ebéd és az uzsonna sem maradt el: a vendégek disznótoros káposztát, hagymás sült húst, sült kolbászt, hurkát és friss tepertőt kóstolhattak, mindehhez pedig forralt bort, teát vagy házi pálinkát kínáltak – „ahogy az dukál”. A falu asszonyai mennyei süteményekkel készültek.

A vendégek minden finomságot 1500 forintos kóstolókupon ellenében próbálhattak ki, a bevételt pedig a Vasszécsenyi Portéka Piac fejlesztésére fordítják.

Valóságos falubál hangulatot varázsolt a zenekar a kastély kertjébe - pörögtek-forogtak a népek a legismertebb magyar dalokra, a tánc és a szórakozás - ahogy a finom disznótoros ételek is - egészen estig kitartottak.

Az Ó-Ebergényi Kastély udvara idén már több különleges programnak is otthont adott: volt kutyaszépségverseny, családi nap, most a disznóvágással bővült a paletta, jövő héten pedig megrendezik a halloweeni rémsétányt, amely szintén az Ó-Ebergényi Kastély falai között várja majd a bátrakat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu