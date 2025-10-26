Sült a hurka, készült a kolbász: falusi disznóvágással idézték meg a múltat Vasszécsenyben - fotók

A hétvégén igazi falusi hangulat költözött a vasszécsenyi Ó-Ebergényi Kastély udvarára, ahol hagyományteremtő disznóvágást tartottak. A rendezvény nemcsak a közösségi együttlétről, hanem a régi idők felidézéséről is szólt – és arról, hogy a mai rohanó világban is jó néha megállni egy tál forró disznótoros mellett.

Horváth-Desits Nikolett, a vasszécsenyi Ó-ebergényi Kastély üzemeltetője és a disznóvágás szervezője

Fotó: CSB

Hagyományteremtő disznóvágás Vasszécsenyben

– Egész évben futunk, rohanunk… Nincs időnk barátainkra, rokonainkra, ismerőseinkre. Most, az év végéhez közeledve, egy olyan eseményen gyűlhettünk össze, amely régen is a falu közösségi életének egyik legszebb alkalma volt. A mai gyermekek - hiába falun nőnek fel - talán még sosem láttak ilyet, a cél az is volt, hogy megmutassuk nekik, hogyan zajlott a disznóvágás a nagyszüleik, dédszüleik idején– fogalmazott Horváth-Desits Nikolett, a kastély üzemeltetője és a rendezvény szervezője.

Készült a hurka és a kolbász

A korán kelő résztvevők már hajnal hétkor gyülekeztek a kastély hátsó parkjában, ahol kezdetét vette a disznóvágás és a feldolgozás. Aki szeretett volna, maga is bekapcsolódhatott a munkába – természetesen a hagyományoknak megfelelően, saját késsel. A szervező külön köszönetet mondott a két böllér, Káldi Balázs, Gombkötő Sándor és családjaik munkájáért. A reggelihez resztelt máj, házi kenyér és savanyúság került az asztalra, miközben tangóharmonika dallamai adták a ritmust a készülődéshez.