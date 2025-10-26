1 órája
Sült a hurka, készült a kolbász: falusi disznóvágással idézték meg a múltat Vasszécsenyben - fotók
A remek hangulatú rendezvény nemcsak a közösséget hozta össze, hanem a régi idők hangulatát is visszacsempészte a településre. Disznóvágást tartottak Vasszécsenyben hagyományteremtő szándékkal.
Horváth-Desits Nikolett, a vasszécsenyi Ó-ebergényi Kastély üzemeltetője és a disznóvágás szervezője
Fotó: CSB
A hétvégén igazi falusi hangulat költözött a vasszécsenyi Ó-Ebergényi Kastély udvarára, ahol hagyományteremtő disznóvágást tartottak. A rendezvény nemcsak a közösségi együttlétről, hanem a régi idők felidézéséről is szólt – és arról, hogy a mai rohanó világban is jó néha megállni egy tál forró disznótoros mellett.
Hagyományteremtő disznóvágás Vasszécsenyben
– Egész évben futunk, rohanunk… Nincs időnk barátainkra, rokonainkra, ismerőseinkre. Most, az év végéhez közeledve, egy olyan eseményen gyűlhettünk össze, amely régen is a falu közösségi életének egyik legszebb alkalma volt. A mai gyermekek - hiába falun nőnek fel - talán még sosem láttak ilyet, a cél az is volt, hogy megmutassuk nekik, hogyan zajlott a disznóvágás a nagyszüleik, dédszüleik idején– fogalmazott Horváth-Desits Nikolett, a kastély üzemeltetője és a rendezvény szervezője.
Készült a hurka és a kolbász
A korán kelő résztvevők már hajnal hétkor gyülekeztek a kastély hátsó parkjában, ahol kezdetét vette a disznóvágás és a feldolgozás. Aki szeretett volna, maga is bekapcsolódhatott a munkába – természetesen a hagyományoknak megfelelően, saját késsel. A szervező külön köszönetet mondott a két böllér, Káldi Balázs, Gombkötő Sándor és családjaik munkájáért. A reggelihez resztelt máj, házi kenyér és savanyúság került az asztalra, miközben tangóharmonika dallamai adták a ritmust a készülődéshez.
Falusi disznóvágással idézték meg a múltat VasszécsenybenFotók: CSB
Déltől a Percsák zenekar muzsikált, a gyerekek pedig népi fajátékokat próbálhattak ki és kavicsot festhettek, míg a felnőttek a „Portéka Piac” árusainak portékáit böngészték. Az ebéd és az uzsonna sem maradt el: a vendégek disznótoros káposztát, hagymás sült húst, sült kolbászt, hurkát és friss tepertőt kóstolhattak, mindehhez pedig forralt bort, teát vagy házi pálinkát kínáltak – „ahogy az dukál”. A falu asszonyai mennyei süteményekkel készültek.
A vendégek minden finomságot 1500 forintos kóstolókupon ellenében próbálhattak ki, a bevételt pedig a Vasszécsenyi Portéka Piac fejlesztésére fordítják.
Valóságos falubál hangulatot varázsolt a zenekar a kastély kertjébe - pörögtek-forogtak a népek a legismertebb magyar dalokra, a tánc és a szórakozás - ahogy a finom disznótoros ételek is - egészen estig kitartottak.
Az Ó-Ebergényi Kastély udvara idén már több különleges programnak is otthont adott: volt kutyaszépségverseny, családi nap, most a disznóvágással bővült a paletta, jövő héten pedig megrendezik a halloweeni rémsétányt, amely szintén az Ó-Ebergényi Kastély falai között várja majd a bátrakat.