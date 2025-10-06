1 órája
Tudod, ki volt az, aki a mozdonyt a kazán mosása nélkül harmincezer kilométeren át vezette?
1949-ben központi kezdeményezésre olyan mozgalmak indultak el Magyarországon, amelyek a dolgozókat akarták a mindennapok hőseivé tenni. Ez így nagyon jól hangzik, de a szép szavak a gyakorlatban a társadalom szovjet mintára történő átszervezését jelentették. A legfontosabb talán a sztahanovista mozgalom volt. Vasúti történetek is fennmaradtak a nyomában.
Fotó: Orbán Róbert
1935. augusztus 31-én Alekszej Sztahanov szovjet bányász az előírt normát 1435 százalékra teljesítette. A dolognak hamar híre ment, a csodavájárról a Pravda is írt, egyre többen követték a példáját. Abban az időben a Szovjetunióban minden lehetséges volt, novemberben Moszkvában megtartották a szovjet sztahanovisták első kongresszusát, ahol Sztálin mondta a nyitóbeszédet. 1949-ben, majd 1950-ben szovjet sztahanovisták érkeztek Magyarországra, hogy átadják tapasztalataikat a magyar dolgozóknak. A rohamtempót és a módszereket a magyar vezetők is átvették, 1950-ben már Budapesten is sztahanovista kongresszust tartottak, nálunk Rákosi Mátyás mondott beszédet, ott voltak a vasiak küldöttei is. Ezzel egyidőben a sajtóban és a szónoki pulpitusokon elkezdődött az "újbeszéd". Az emberek kapkodták a fejüket, s próbálták értelmezni, hogy mi történik. Ki az a Panyin elvtárs? Mit jelent az, hogy 500-as mozgalom? Hogy lehet bekapcsolódni a mosástól mosásig mozgalomba? Aki tüzetesen elolvasott mindent, az megtudta, hogy Panyin egy híres szovjet mozdonyvezető, aki eljött Magyarországra, hogy átadja munkamódszereit a magyar vasúti dolgozóknak.
A laikusok még így sem értettek meg mindent, az ötszázas mozgalom azt jelentette, hogy a mozdonyoknak naponta legalább ötszáz kilométert kell futniuk. A mosástól mosásig mozgalomban pedig egy szombathelyi mozdonyvezető, Kőhalmi Ernő is bekapcsolódott, s sztahanovista oklevelet szerzett.
Korábban két-háromezer kilométeren át vezette a mozdonyt a kazán mosása nélkül, most ezt sikerült felemelnie harmincezer kilométerre. Ez már igen jó teljesítménynek számított, de még elmaradt a Panyin által kitűzött ötvenezer kilométertől.
A szombathelyi vasúti üzem 1949 és 1951 között gyakran szerepelt a hírekben. 1949-ben készült el a Vasút utcát és a Szövő utcát összekötő felüljáró. (Korábban is volt ott híd, de a régi veszélyessé vált, ezért le kellett bontani.). A Fűtőház dolgozói kiváló eredményeket értek el, s többen megszerezték közülük a sztahanovista címet.
Kitüntették a vasúti dolgozó Kőhalmi Ernőt, majd az elismerést visszavonták
Kőhalmi az 1950-ben forgatott Vasutas sztahanovisták című dokumentumfilmben is szerepelt, munkáját pedig magas állami kitüntetéssel, a Magyar Népköztársasági Érdemérem bronz fokozatával is elismerték. Mi történt vele később? A neve nem szerepelt az újságokban. Az egyetlen kivétel: 1960. januárjában Kormánykitüntetések visszavonása címmel közlemény jelent meg a Magyar Államvasutak Hivatalos Lapjában. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa arról hozott határozatot, hogy tíz vasúti dolgozótól - köztük Kőhalmi Ernőtől - " az ellenforradalom alatt tanúsított magatartás miatt " visszavonja az elismerést.
A sztahanovista mozgalom kiterjedt a textiliparra és az építőiparra is
- A sztahanovista mozgalom Szombathelyen a textilipar és az építőipar területén is "felépítette a bástyáit". Hányan kaptak ilyen kitüntetést? Csak alapos kutatás után lehetne hozzávetőleg pontos választ adni. Talán két-háromszázan, a szabályok változtak s később már brigádok is megszerezhették a sztahanovista címet. A csúcspontnak 1951 számított, akkor Szombathelyen a május 1-i felvonuláson Marx,
- Engels,
- Lenin,
- Sztálin
- és Mao Ce tung
képét magasba tartva a sztahanovisták haladtak az élen.
A mozgalom Sztálin halála (1953) és Rákosi háttérbe kerülése után alábbhagyott, de csak a hatvanas évek elejére halt el teljesen.
A Szovjetunióból érkezett hozzánk ugyanebben az időszakban a csasztuska is. A csasztuskabrigádok központi kezdeményezésre alakultak s saját maguk költötte dallal, verssel, szellemes kiszólásokkal próbálták "többtermelésre", békekölcsönjegyzésre buzdítani a dolgozókat. Gyakorlatilag minden üzemnek voltak csasztuskabrigádjai, s koordinációt a Megyei Tanács végezte.
A tervkölcsön jegyzésével sokat nyertek nálunk. / Elsősorban sokat nyert a mi kedves gyárunk. / Új fürdőt is építettünk öltözővel együtt. / Vertikális marógép és tíz új motor jött.
(Részlet a Mezőgépgyár kultúrcsoportjának csasztuskájából)