Tudod, ki volt az, aki a mozdonyt a kazán mosása nélkül harmincezer kilométeren át vezette?

1935. augusztus 31-én Alekszej Sztahanov szovjet bányász az előírt normát 1435 százalékra teljesítette. A dolognak hamar híre ment, a csodavájárról a Pravda is írt, egyre többen követték a példáját. Abban az időben a Szovjetunióban minden lehetséges volt, novemberben Moszkvában megtartották a szovjet sztahanovisták első kongresszusát, ahol Sztálin mondta a nyitóbeszédet. 1949-ben, majd 1950-ben szovjet sztahanovisták érkeztek Magyarországra, hogy átadják tapasztalataikat a magyar dolgozóknak. A rohamtempót és a módszereket a magyar vezetők is átvették, 1950-ben már Budapesten is sztahanovista kongresszust tartottak, nálunk Rákosi Mátyás mondott beszédet, ott voltak a vasiak küldöttei is. Ezzel egyidőben a sajtóban és a szónoki pulpitusokon elkezdődött az "újbeszéd". Az emberek kapkodták a fejüket, s próbálták értelmezni, hogy mi történik. Ki az a Panyin elvtárs? Mit jelent az, hogy 500-as mozgalom? Hogy lehet bekapcsolódni a mosástól mosásig mozgalomba? Aki tüzetesen elolvasott mindent, az megtudta, hogy Panyin egy híres szovjet mozdonyvezető, aki eljött Magyarországra, hogy átadja munkamódszereit a magyar vasúti dolgozóknak.

Vasúti látkép mozdonyfordítóval. Fotó: Orbán Róbert

A laikusok még így sem értettek meg mindent, az ötszázas mozgalom azt jelentette, hogy a mozdonyoknak naponta legalább ötszáz kilométert kell futniuk. A mosástól mosásig mozgalomban pedig egy szombathelyi mozdonyvezető, Kőhalmi Ernő is bekapcsolódott, s sztahanovista oklevelet szerzett.

Korábban két-háromezer kilométeren át vezette a mozdonyt a kazán mosása nélkül, most ezt sikerült felemelnie harmincezer kilométerre. Ez már igen jó teljesítménynek számított, de még elmaradt a Panyin által kitűzött ötvenezer kilométertől.

A szombathelyi vasúti üzem 1949 és 1951 között gyakran szerepelt a hírekben. 1949-ben készült el a Vasút utcát és a Szövő utcát összekötő felüljáró. (Korábban is volt ott híd, de a régi veszélyessé vált, ezért le kellett bontani.). A Fűtőház dolgozói kiváló eredményeket értek el, s többen megszerezték közülük a sztahanovista címet.