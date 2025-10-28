Kerékpáros közlekedési nap Vasváron

A Vasvár Népfőiskola „Fókuszban a fiatalok” című programsorozatának résztvevői játékos és gyakorlati feladatokon keresztül sajátíthatták el a kerékpározás legfontosabb szabályait, miközben megtapasztalhatták a bringázás örömét és előnyeit. A szervezők célja az volt, hogy a diákok tudatos, biztonságos és környezetbarát közlekedőkké váljanak, és megérezzék, hogy a kerékpár nemcsak közlekedési eszköz, hanem közösségépítő és egészséges életmódot támogató lehetőség is.

A Vasvár Népfőiskola „Fókuszban a fiatalok” című programsorozatának részeként 33 diák vett részt egy kerékpáros napon. Fotó: Vasvár Népfőiskola

A Vasvár Népfőiskola programja

A program sikeresen hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok magabiztosabban, felelősségteljesebben és örömmel tekerjenek a mindennapokban. A vasvári jógyakorlat példát mutatott arra: hogy lehet játékosan elsajátítani a biztonságos közlekedés alapjait.



