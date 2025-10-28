október 28., kedd

Fejlesztések, horgásztó-bővítés és lakásügyek a vasvári képviselők előtt

Címkék#Dr Bendefy László Városi Könyvtár#Vasvár Város Önkormányzatának#Nagy Gáspár Művelődési Központ

A Városháza nagytermében tartott ülésen több fontos döntés is születhet. Október 30-án, csütörtökön délután ismét összeül Vasvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete.

Csabai Bernadett

Október 30-án, csütörtökön délután 4 órától ismét összeül Vasvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Városháza nagytermében. A testület előtt ezúttal több, a város életét közvetlenül érintő téma is terítékre kerül. 

Ülésezett a vasvári képviselő-testület
Csütörtökön ülésezik a vasvári képviselő-testület
Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Testületi ülés Vasváron

Elsőként szó lesz a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásáról, amely sok helyi tulajdonost érinthet. Ezt követően a város Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról tárgyalnak – ez határozza meg, miként működik az önkormányzat, hogyan hoz döntéseket, és milyen formában zajlik az önkormányzati munka.

A kulturális élet is napirendre kerül: Gyöngyösi Zsuzsanna, a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ vezetője számol be az intézmény közművelődési feladatainak ellátásáról, vagyis arról, milyen programokkal, rendezvényekkel, kezdeményezésekkel járult hozzá az elmúlt időszakban a város közösségi életéhez. A környezetvédelem sem marad ki: dr. Lakics Erika jegyző tájékoztatót ad a város környezeti állapotáról, illetve a legfontosabb környezetvédelmi intézkedésekről.

Szóba kerül a vasvári horgásztavak jövője is: a szerződések meghosszabbítása és a II. horgásztó bővítése lesz a téma, amelyről egyelőre szóbeli tájékoztatást hallhatnak a képviselők.

Tóth Balázs polgármester a Versenyképes Járások Program új ütemének beadásáról is előterjesztést tesz – ez egy olyan fejlesztési pályázat, amelyből a város újabb forrásokat remélhet helyi beruházásokhoz.

Az ülés végén több lakásügy is napirendre kerül, főként bérleti szerződések meghosszabbítása és egyéb kérelmek elbírálása. 

 

