Telt ház a vasvári bölcsődében – egy év alatt négyszeresére nőtt a kisgyermekek száma

Egy év alatt négyszeresére nőtt a gyermeklétszám a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsődében. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen Bozzai Nóra intézményvezető számolt be az elmúlt év tapasztalatairól, fejlesztéseiről és a jövőbeli tervekről.

A vasvári bölcsőde épülete

Forrás: Vasvár

A vasvári Városháza nagytermében tartott legutóbbi testületi ülésen a Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde munkájáról is hallhattak beszámolót a képviselők. Bozzai Nóra intézményvezető elmondta: a bölcsőde iránt óriási az érdeklődés, alig egy év alatt 6-ról 26-ra nőtt a kisgyermekek száma, így a férőhelyek teljesen beteltek, sőt várólista is van.

Forrás: Vasvár

Számos fejlesztés a vasvári bölcsődében

A felvételnél előnyt élveztek a munkavállaló szülők gyermekei, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az egyedülálló szülő által nevelt, valamint a védelembe vett gyermekek. Az intézményben jelenleg egy korai fejlesztésre jogosult kisgyermek is nevelkedik, aki a csoportlétszámban két főnek számít, így a következő nevelési évben 25 férőhely lesz elérhető.

A szakmai munka mellett a gyakorlati képzés is fontos szerepet kapott: két ELTE-s hallgató és több középiskolás diák is itt végezte szakmai gyakorlatát, illetve közösségi szolgálatát.

A fejlődés pedig szemmel látható. A csoportszobák új térelválasztó polcokkal, puhasarokkal és klímával bővültek, így a legnagyobb nyári melegben is kellemes hőmérséklet fogadja a kicsiket. Új játékok, játékkonyhai eszközök és árnyékoló háló is érkezett – utóbbi a csúszda fölé, hogy a nagy hőségben se kelljen lemondani a csúszdázás öröméről.

A Mocorgó Bölcsőde életében a közösségi programok is fontos szerepet játszanak: volt tökfaragó délután, adventi vásár, húsvéti kézműveskedés és idén először állatasszisztált foglalkozás is, ahol a gyerekek megismerkedhettek Nomád kutyával. A karácsonyi fotózáson minden család részt vett, a gyereknapi palacsintasütés pedig akkora sikert aratott, hogy már most mindenki várja a jövő évi ismétlést.

"Az előző nevelési év rengeteg változást hozott, azonban a szakmai programunkban megfogalmazott elvek a nevelési év folyamán teljesültek, az éves munkatervben kitűzött programok, tevékenységek, célok is megvalósultak. Ezek sikeres megvalósulásához elengedhetetlen volt az összetartó csapatmunka, és a kitartás. Az előző nevelési évet eredményesnek tartom, amelyet bizonyít a gyermeklétszám növekedése, a bölcsöde iránt megnőtt érdeklődés és a szülők pozitív visszajelzései is. - zárja a beszámolót a bölcsőde vezetősége.

 

 

