Fókuszban az ősz: csodás alkotások születtek a Vasvár Népfőiskola fesztiválján

Nagyon hangulatos délutánokat tölthettek el az Őszi Fesztiválra érkezők a vasvári Békeházban és annak udvarán – tették közzé a szervezők közösségi oldalukon. A vasvári Őszi Fesztivál csütörtökön trandicionális angol teadélutánnal indult, pénteken pedig Pumpkin Spice Latte workshoppal folytatódott a őszi hangulatidézés a Vasvár Népfőiskola rendezésében.

A tökfaragás sem maradt ki a vasvári Őszi Fesztiválból

Forrás: Vasvár Népfőiskola

Vasvári Őszi Fesztivál tökös programokkal

Szombat délután indul be igazán a móka: kezdetét vette a süteményverseny, ahová a legjobb sütőtökös és tökmagolajos finomságokkal lehetett nevezni.

Az első helyezett Török Rita lett, aki egy sütőtökös túrótortával nyűgözte le a zsűrit.

Török Rita nyerte a Vasvár Népfőiskola sütiversenyét

Forrás: Vasvár Népfőiskola

Természetesen a tökfaragás sem maradhatott ki az őszi fesztivál programjából, ahogy más kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők: az őszi bütyköldében terméstündéreket készítettek az érdeklődők Erdei Judittal, majd őszi quilling következett Balázs-Boros Katival. A fesztivál filmvetítéssel zárult.