Fókuszban az ősz: csodás alkotások születtek a Vasvár Népfőiskola fesztiválján

Címkék#Vasvár Népfőiskola#Őszi Fesztiválra#süteményverseny

Hétvégén az őszé volt a főszerep a Vasvár Népfőiskolán. A háromnapos vasvári Őszi Fesztiválon volt tökfaragás, kézművesedés tobozból, de sütiversennyel is készültek a szervezők.

Csabai Bernadett

Nagyon hangulatos délutánokat tölthettek el az Őszi Fesztiválra érkezők a vasvári Békeházban és annak udvarán – tették közzé a szervezők közösségi oldalukon. A vasvári Őszi Fesztivál csütörtökön trandicionális angol teadélutánnal indult, pénteken pedig Pumpkin Spice Latte workshoppal folytatódott a őszi hangulatidézés a Vasvár Népfőiskola rendezésében.

vasvári őszi fesztivál
A tökfaragás sem maradt ki a vasvári Őszi Fesztiválból
Forrás: Vasvár Népfőiskola

Vasvári Őszi Fesztivál tökös programokkal 

Szombat délután indul be igazán a móka: kezdetét vette a süteményverseny, ahová a legjobb sütőtökös és tökmagolajos finomságokkal lehetett nevezni. 

Az első helyezett Török Rita lett, aki egy sütőtökös túrótortával nyűgözte le a zsűrit. 

Török Rita nyerte a Vasvár Népfőiskola sütiversenyét
Forrás: Vasvár Népfőiskola

Természetesen a tökfaragás sem maradhatott ki az őszi fesztivál programjából, ahogy más kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők: az őszi bütyköldében terméstündéreket készítettek az érdeklődők Erdei Judittal, majd őszi quilling következett Balázs-Boros Katival. A fesztivál filmvetítéssel zárult. 

 

