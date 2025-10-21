1 órája
Fókuszban az ősz: csodás alkotások születtek a Vasvár Népfőiskola fesztiválján
Hétvégén az őszé volt a főszerep a Vasvár Népfőiskolán. A háromnapos vasvári Őszi Fesztiválon volt tökfaragás, kézművesedés tobozból, de sütiversennyel is készültek a szervezők.
Nagyon hangulatos délutánokat tölthettek el az Őszi Fesztiválra érkezők a vasvári Békeházban és annak udvarán – tették közzé a szervezők közösségi oldalukon. A vasvári Őszi Fesztivál csütörtökön trandicionális angol teadélutánnal indult, pénteken pedig Pumpkin Spice Latte workshoppal folytatódott a őszi hangulatidézés a Vasvár Népfőiskola rendezésében.
Vasvári Őszi Fesztivál tökös programokkal
Szombat délután indul be igazán a móka: kezdetét vette a süteményverseny, ahová a legjobb sütőtökös és tökmagolajos finomságokkal lehetett nevezni.
Az első helyezett Török Rita lett, aki egy sütőtökös túrótortával nyűgözte le a zsűrit.
Természetesen a tökfaragás sem maradhatott ki az őszi fesztivál programjából, ahogy más kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők: az őszi bütyköldében terméstündéreket készítettek az érdeklődők Erdei Judittal, majd őszi quilling következett Balázs-Boros Katival. A fesztivál filmvetítéssel zárult.