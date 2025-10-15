59 perce
Vát: új aszfalt, régi közösség
Megújult lendülettel zárja az évet a falu: útfejlesztés és közösségi ünnep is színesítette az októbert. Vát a Magyar Falu Programnak köszönhetően és a helyiek összefogásával egyszerre épül és ünnepel.
Őszi napfényben, munkagépek zajában és vidám zeneszóban telt az elmúlt időszak Váton. A településen egyszerre kerül új aszfalt a Jókai utcára és az időseket köszöntötték szeretettel, műsorral és vacsorával.
A Jókai utca új köntöst kapott Váton és megülték az idősek napját is
Új aszfalt a Jókai utcán
Vát polgármestere, Pup József arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött a Jókai utca aszfaltozása, amely várhatóan még a héten befejeződik. A beruházás részeként a jövő héten a padkák kialakítása következik. A fejlesztés 300-400 métert érint, és közel 45 millió forintból valósul meg a Magyar Falu Program támogatásával.
Hála és közösség az idősek napján
Múlt pénteken megtartották az Idősek Napját Váton, ahol a helyi óvodások és iskolások műsora után operetténekes szórakoztatta a vendégeket. A rendezvényen mintegy hetvenen vettek részt, a vacsorát pedig azoknak is kiszállították, akik egészségi okokból nem tudtak jelen lenni. A vacsora után Nagy Gábor zenélt.
Az eseményen Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett, aki így fogalmazott:
Vát Község Önkormányzata az időseket köszöntötte. Az ő munkájuknak köszönhetően a mai nemzedékek is építik Váton: folyamatban van a Jókai utca felújítása a Magyar Falu Program révén. Közös ügyünk: Vát!