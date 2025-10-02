Végkiárusítás a Fő téren: akár 70 százalékkal olcsóbban is vihetjük a portékákat!

Olvasónktól kaptuk a hírt: Szombathelyen, az egyik Fő téri üzlet kirakatában nagy betűkkel az áll: végkiárusítás. Utánajártunk, újabb üzletbezárásról van-e szó, vagy esetleg más áll a háttérben.

A Fő téri üzletek kiszórják a nyári termékeket - Végkiárusítást hirdettek

Végkiárusítás a Fő téren

Az említett üzlet felé vettük az irányt és hamar kiderült: nyár készletkisöprésről van szó, ami egyáltalán nem meglepő így október elején: a boltok teljesen megszabadulnának a nyári készletektől, ezt hirdeti az olvasónk által említett tábla is, viszont a végkiárusítás csak a nyári termékekre vonatkozik.

Arra viszont valóban nagy akciókkal lehet számolni – minden, ami a meleg hónapokhoz kellett, most töredékáron - akár 70 százalékos kedvezménnyel - várja az érdeklődőket. Bár a naptár szerint nem nagyon lesz idén szükség ezekre, a jövő nyárra is érdemes előre gondolkodni.