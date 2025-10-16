Lopások árnyékolják be a Velemi Gesztenyenapok hétvégi nagy sikerét, keresik a tetteseket

Ahogy arról beszámoltunk, Vas vármegye egyik legnagyobb őszi rendezvénye zajlott az elmúlt hétvégén Velemben. A Velemi Gesztenyenapokat rengetegen választották programként, portálunk is ott volt a helyszínen, valóban minden a gesztenyéről szólt a hétvégén a településen, amihez az időjárás sok napsütéssel tette hozzá a magáét. Viszont a remekül sikerült rendezvényt egy sajnálatos eset árnyékolja be, ugyanis Velem község hivatalos közösségi oldala arról számolt be, hogy hétfőre virradóra tolvajok garázdálkodtak és lopták el az ott hagyott hangtechnika egy részét.

Rengetegen vettek részt a Velemi Gesztenyenapokon a hétvégén, de a nagy sikert egy sajnálatos eset árnyékolta be

Fotó: Kóbor Szonja

Velemi Gesztenyenapok: lopás hétfőre virradóra, keresik a tetteseket

Mint a bejegyzésben részletezik: hétfőre virradóra két elosztó szekrényt, 50 méter hosszabbítót, valamint 3 db fázis átalakítót tulajdonítottak el a Rákóczi Ferenc utca 38–60. közötti szakaszról, összesen 150.000 Ft értékben.

Kérik, ha bárki látott, hallott valamit, vagy tud információt az esetről, jelezze Szabó Zoltán polgármester felé!

A Velemi Gesztenyenapokról: