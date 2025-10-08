2 órája
Velemi Gesztenyenapok és Orsolya-napi vásár a közös sajtótéjoztatón
E hét vége, október 11-12. a 32. Velemi Gesztenyenapok gasztronómiai, hagyományőrző ünnep és vásár időpontja. Az idén 24. alkalommal rendezi meg Kőszegen a Natúrpark ízei – Gasztronómiai fesztivált és Orsolya napi vásárt október október 24–26-án a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. Az országos jelentőségű vásárok részleteibe szerdán sajtótájékoztatón kaptunk betekintést a velemi Stirling–villa udvarán.
Sajtótájékoztató a Velemi Gesztenyenapokról és a Natúrpark ízei – Gasztronómiai fesztivál és Orsolya-napi vásárról Velemben.
Fotó: Szendi Péter
Hagyományos módon sül majd a gesztenye, kirakodóvásár és fellépők várják a vásári forgatagba érkezőket október 11-12-én, szombaton és vasárnap a 32. Velemi Gesztenyenapokon.
Velemi Gesztenyenapok a hétvégén
Negyven nappal a sikeres Asztalkő-fesztivál után és hárommal a Gesztenapok előtt Szabó Zoltán polgármester emlékeztetett: mindkét rendezvénnyel Velem hírnevét szeretnék öregbíteni. Elöljáróban annyit mondott: az idén minden eddiginél jobb minőségű, öthektáros parkolóval és négy beléptetőkapuval – Kőszegszerdahely felől lesz a főbejárat, ezenkívül Cák, Bozsok és a a Szent Vid felől – készülnek a rendezvényre. A vásári forgatagba mindkét napon 9 és 19 óra között; gyermekprogramokkal, kézműves bemutatókkal, játszótérrel a Stirling-villa udvarán 10-től 18 óráig várnak.
A programokat Csepregi Anita alpolgármester ismertette:
Szombaton 12 órakor az ünnepélyes megnyitó után Márh Vi, a Virtuózok idei versenyzője, helyi tehetség lép fel, 13 órakor Határtalan Dallamok – győri harmonikás csapat érkezik. 14 órakor Sorokmenti Rekettyés Sorkikápolna – Kápolnai Boszorkák című előadást láthatjuk. Délután fellép még a Galaxy Akrobatikus Rock&Roll Klub, a szerdahelyi Kaméleon Színjátszókör, 16 órakor a Sons Left Behind koncertezik, 17 órakor a TNT Track koncertjét hallhatja a közönség. Különlegességként érkezik a Gesztenyenapokra szombaton a Fradi Kamion, amely több érdekes dolgot rejt, múzeum, shop és egy fotósátor is várja a szurkolók táborát.
Néptáncfesztivál újdonságként
Vasárnap 12.30-kor Néptáncfesztivál kezdődik újdonságként a Gesztenyapokon. A Flórián Tűzoltó Férfikar éneke után fellépnek a Buccsi Rezedák, Vadrózsa Népdalkör, a Csalafinták, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a Derű Néptáncegyüttes, a Vadhajtás Néptáncegyüttes, a Velemi Néptáncegyüttes, majd a Komárom Táncműhely zárja a napot, kísér Lakatos Áron zenekara. 17 órától Táncház kifulladásig Kovács Ferenc vezényletével. A fesztivál népzenekara a Boglya Együttes.
A Gyerekudvarban szombaton és vasárnap délután jelen lesz a Mond(m)óka játszótér népi játékokkal és ugrálóvár. A Stirling-villa udvarán hagyományos mesterségek bemutatója a Velemi Stúdió tagjaival, jubileumi kiállítás az 50 éves évforduló alkalmából; vásári forgatag kézműves termékekkel, ékszerekkel, ajándékokkal a gesztenye, a hagyományok és a felejthetetlen közösségi élmények ünnepén.
Vas megye Kőszegre és Kőszeghegyaljára költözik a két hétvégén
Nagyon sok vendéget várnak mindkét eseményre, jegyezte meg a sajtótájékoztatón dr. Balázsy Péter. Vas vármegye jegyzője hozzátette: a Velemi Gesztenyenapokra és az Orsolya-napi vásárra érkezők tömegét látva kimondható: Vas megye Kőszegre és Kőszeghegyaljára költözik ezen a két hétvégén. Sőt, látva, hogy a nyarat záró Asztalkő-fesztivált azóta követte egy cáki gasztrofesztivál, a Velemi Gesztenyenapok után jön a Bozsoki Őszi Vigadalom, azt pedig Kőszegen az Orsolya-nap követi, lassanként megvalósul régóta megfogalmazott közös céljuk: keretbe foglalódik, tavasztól őszig kínál programokat Kőszeg és Kőszeghegyalja. Megmutatja, milyen sok kulturális és gasztronómiai lehetőség rejlik az országnak ebben a vidékében.
Mindeközben a Kőszegi-hegység a legszebb arcát mutatja, a vármegye legjobb levegőjével, gondozott turistautakkal várnak – erre már Básthy Béla hívta fel a figyelmet. A polgármester a túrázásra és a közösségi közlekedés használatára is buzdított.
Natúrpark Ízei Gasztronómiai fesztivál és Orsolya-napi vásár október 24-26.
Az idén 24. alkalommal rendezi meg Kőszegen az ingyenes látogatható „Natúrpark ízei” Gasztronómiai fesztivált és Orsolya-napi vásárt a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. Pócza Zoltán, a művelődési központ igazgatója és Gelencsér Ildikó igazgatóhelyettes részletesen beszéltek a három nap történéseiről.
A rendezvény előzményét Kőszeg egykori nagyvására, az Orsolya-napi Vásár adja, mely évszázadokon keresztül adott lehetőséget a kiváló helyi kézművesek termékeinek és a környék terményeinek eladására, cseréjére. Jelenleg is a kőszeghegyaljai települések kézművesei adják a portékák minőségi alapját. A rendezvényen kirakodóvásárt tartanak a natúrpark településeinek kézművesei: borászok, méhészek, virágkötők, fafaragók, gyöngyfűzők, csuhé-báb- és terményjáték készítők, tojásfestők, szalmafonók, az érdeklődők pedig kóstolhatnak, vásárolhatnak. A rendezvényen évek óta megjelennek a helyi civil szervezetek is, a rendezvény ideje alatt pedig a város és környéke művészeti együttesei kulturális műsorral szórakoztatják az érdeklődőket a Fő téren és a Jurisics vár területén.
A történelmi belváros egyedi hangulatú terei, utcái biztosítják a kézműves kirakodóvásár helyszínét, ahol 150 vásáros kínálja majd portékáját. Programok október 24-én és 25-én lesznek, de a vásár 26-án is nyitva lesz 10 és 18 óra között.
Egyél-igyál sajátból! A szervezők, a hagyományápolás, a kóstolt termékek megbecsülése, és környezetvédelmi szempontok alapján akciót hirdetnek a vendégek részére, hogy hozzanak magukkal saját, nem eldobható poharat, tányért, evőeszközt!
Orsolya-napi Civil Főzőverseny két napon
Október 24-25-én Orsolya-napi Civil Főzőversenyt szervez a Művelődési Központ a Civil Ízek Utcájában (vár melletti Diáksétány)
A főzőversenyre civil szervezetek jelentkeztek, e mellett több közösség kínál süteményeket, kész ételeket. A zsűriben Wächter Gyuláné, Zamody Gábor nemzetközi gasztronómia versenybíró és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere kóstol. A Civil Ízek Utcájában negyven civil szervezet vesz részt a főzőversenyben, gyűjt adományokat közössége céljainak megvalósításához. A megszokott bográcsételek mellett ritkán kóstolható csemegékkel is találkozhatnak az ínyencek. Délidőben kóstoló!
150 kézműves-vásáros kínálja portékáit
A Fő téren és a Jurisics téren 150 kézműves-vásáros kínálja portékáit, miközben szombaton és vasárnap délután a Fő téren és a Jurisics várban kulturális programok szórakoztatják az ingyenes rendezvényre érkezőket. A színes vásárban megtalálható lesz a méz, gesztenye, tökmagolaj, bor, fonott termékek, sütőtálak, bőr áruk, ékszerek, szörpök, lekvárok, fürjtojás készítmény, kürtőskalács, tea különlegességek, kézműves sajtos és füstöltáru, kések, levendulás termékek, ruhák, gyümölcskészítmények, szarvasgomba, fajátékok és még sok-sok kézműves termék.
A rendezvény szombatján “Ízek az Alpokaljáról, Ízek az Írottkő Natúrparkban” címmel sütemény- és gyümölcs, valamint zöldség minden felhasználási, tartósítási formájának versenyét hirdeti meg az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Nevezési kategóriák: sós sütemény (1 tálca), édes sütemény (1 tálca), lekvár, dzsem, befőtt, gyógylikőr (1 kisüveg), reformkonyha (szendvicskrém, pástétom, aszalt alapú készítmények) (20 dkg), mindenmentes sütemény (tej, glutén, cukor és tojás nélkül) (1 tálca) Október 25-én, szombaton 10–12 óra között nevezés a KÖSZHÁZ-ban (Jurisics vár külső udvar), 14 órától kóstoló támogatói jegy vásárlásával az Írottkő Natúrpark standjánál a külső várudvaron. Eredményhirdetés mindkét verseny esetében szombaton 16 órakor a belső várudvaron.
A helyi éttermek, cukrászdák egy része szintén csatlakozik a rendezvényhez, hiszen
- speciális,
- a vidék jellegzetes terményeinek felhasználásával készült ételeket kínálnak a betérő vendégeknek, akik gesztenyével, sütőtökkel, mézzel készült ínyenc falatokat kóstolhatnak.
Kézműves vásár, szabadtéri főzés, főzőverseny, kulturális programok, két színpad
október 24. péntek
Fő tér
14.00 ATARU TAIKO
15.00 Gulyás László Vándormuzsikus: Mátyás mesék
15.30 Félnótás Férfi Népdalkör – Gencsapáti
16.00 Langaléta Garabonciások – Horagus mester cirkusza
17.00 Koprive koncert
Jurisics vár
15.00 Židanske Zvijezdice Gyermek-, és Ifjúsági Csoport
16.00 Vadrózsa Népdalkör
16.30 A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Buccsi Rezedák Táncegyüttes műsora, kíséri a Boglya Népzenei Együttes
október 25. szombat
Fő tér
14.00 Gulyás László Vándormuzsikus: egérparádé
15.00 Szélforgók Népzenei Együttes
16.00 Kőszegi Cimborák Tánccsoport
17.00 Bujtás Ervin
Jurisics tér 15.30 Langaléta Garabonciások vásári masírozása
Jurisics vár
14.00 Borbarát Hölgyek Egyesülete
14.30 Kőszegfalvi Német Nemzetiségi Kórus
15.00 Berecz András
16.00 Eredményhirdetés
17.00 Kőszeg Város Fúvószenekara
Információ: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., tel: 94/360-113, www.koszeg.hu, , [email protected], facebook: https://www.facebook.com/OrsolyaNapiVasar