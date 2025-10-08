Velemi Gesztenyenapok és Orsolya-napi vásár a közös sajtótéjoztatón

Hagyományos módon sül majd a gesztenye, kirakodóvásár és fellépők várják a vásári forgatagba érkezőket október 11-12-én, szombaton és vasárnap a 32. Velemi Gesztenyenapokon.

Sajtótájékoztató a Velemi Gesztenyenapokról és az Orsolya-napi vásárról Velemben.

Fotó: Szendi Péter

Velemi Gesztenyenapok a hétvégén

Negyven nappal a sikeres Asztalkő-fesztivál után és hárommal a Gesztenapok előtt Szabó Zoltán polgármester emlékeztetett: mindkét rendezvénnyel Velem hírnevét szeretnék öregbíteni. Elöljáróban annyit mondott: az idén minden eddiginél jobb minőségű, öthektáros parkolóval és négy beléptetőkapuval – Kőszegszerdahely felől lesz a főbejárat, ezenkívül Cák, Bozsok és a a Szent Vid felől – készülnek a rendezvényre. A vásári forgatagba mindkét napon 9 és 19 óra között; gyermekprogramokkal, kézműves bemutatókkal, játszótérrel a Stirling-villa udvarán 10-től 18 óráig várnak.

A programokat Csepregi Anita alpolgármester ismertette:

Szombaton 12 órakor az ünnepélyes megnyitó után Márh Vi, a Virtuózok idei versenyzője, helyi tehetség lép fel, 13 órakor Határtalan Dallamok – győri harmonikás csapat érkezik. 14 órakor Sorokmenti Rekettyés Sorkikápolna – Kápolnai Boszorkák című előadást láthatjuk. Délután fellép még a Galaxy Akrobatikus Rock&Roll Klub, a szerdahelyi Kaméleon Színjátszókör, 16 órakor a Sons Left Behind koncertezik, 17 órakor a TNT Track koncertjét hallhatja a közönség. Különlegességként érkezik a Gesztenyenapokra szombaton a Fradi Kamion, amely több érdekes dolgot rejt, múzeum, shop és egy fotósátor is várja a szurkolók táborát.

Néptáncfesztivál újdonságként

Vasárnap 12.30-kor Néptáncfesztivál kezdődik újdonságként a Gesztenyapokon. A Flórián Tűzoltó Férfikar éneke után fellépnek a Buccsi Rezedák, Vadrózsa Népdalkör, a Csalafinták, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a Derű Néptáncegyüttes, a Vadhajtás Néptáncegyüttes, a Velemi Néptáncegyüttes, majd a Komárom Táncműhely zárja a napot, kísér Lakatos Áron zenekara. 17 órától Táncház kifulladásig Kovács Ferenc vezényletével. A fesztivál népzenekara a Boglya Együttes.

A Gyerekudvarban szombaton és vasárnap délután jelen lesz a Mond(m)óka játszótér népi játékokkal és ugrálóvár. A Stirling-villa udvarán hagyományos mesterségek bemutatója a Velemi Stúdió tagjaival, jubileumi kiállítás az 50 éves évforduló alkalmából; vásári forgatag kézműves termékekkel, ékszerekkel, ajándékokkal a gesztenye, a hagyományok és a felejthetetlen közösségi élmények ünnepén.