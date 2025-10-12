október 12., vasárnap

Így szólt a Kicsi gesztenye a TNT előadásában a Velemi Gesztenyenapokon - videó

Címkék#TNT#Velemi Gesztenyenapok#koncert

A népszerű zenekar nagy sikert aratott, különösen a rendezvényhez legjobban passzoló dalával.

Vaol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton elstartolt Vas vármegye egyik őszi slágerrendezvénye, a Velemi Gesztenyenapok. Arról is írtunk, hogy alaposan megmozgatta az embereket a program, ugyanis szombaton délután a szomszéd faluig ért a Velembe igyekvő kocsisor. Az biztos, hogy ebben a két napban minden a gesztenyéről szólt és szól jelen pillanatban is a vasi településen. Szombaton a TNT koncertje koronázta meg a programokat, és mi lehetne autentikusabb ezen a rendezvényen, mint a népszerű zenekar Kicsi gesztenye című slágere, valószínűleg semmi. Erről felvétel is készült

Velemi Gesztenyenapok: a TNT is fellépett
Velemi Gesztenyenapok: a TNT is fellépett szombaton
Fotó: Kóbor Szonja

Velemi Gesztenyenapok: így szólt a Kicsi gesztenye című dal

Részletes tudósításunkat a szombati napról és rengeteg fotót ITT talál!

 

 

