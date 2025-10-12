1 órája
Így szólt a Kicsi gesztenye a TNT előadásában a Velemi Gesztenyenapokon - videó
A népszerű zenekar nagy sikert aratott, különösen a rendezvényhez legjobban passzoló dalával.
Ahogy arról beszámoltunk, szombaton elstartolt Vas vármegye egyik őszi slágerrendezvénye, a Velemi Gesztenyenapok. Arról is írtunk, hogy alaposan megmozgatta az embereket a program, ugyanis szombaton délután a szomszéd faluig ért a Velembe igyekvő kocsisor. Az biztos, hogy ebben a két napban minden a gesztenyéről szólt és szól jelen pillanatban is a vasi településen. Szombaton a TNT koncertje koronázta meg a programokat, és mi lehetne autentikusabb ezen a rendezvényen, mint a népszerű zenekar Kicsi gesztenye című slágere, valószínűleg semmi. Erről felvétel is készült.
Velemi Gesztenyenapok: így szólt a Kicsi gesztenye című dal
Részletes tudósításunkat a szombati napról és rengeteg fotót ITT talál!
A Velemi Gesztenyenapokon jártunk, ahol tényleg minden a gesztenyéről szól – rengeteg fotó!