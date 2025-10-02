október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Újra nyár: Berobban a vénasszonyok nyara

Címkék#indián nyár#időjárás#ősz#vénasszonyok nyara

Akik már siratták a nyarat, elkezdtek fűteni és elővették a meleg ruhákat, azoknak van egy jó hírünk! Jön a vénasszonyok nyara.

Vaol.hu

Szinte hihetetlen, de október közepén visszatér a nyár! Aki már elpakolta a rövidnadrágot és a pólót, jobban teszi, ha újra előveszi, ugyanis a jövő hét közepén  akár 24 Celsius-fokot is mérhetünk. A hirtelen jött lehűlés után igazi ajándék lesz a napsütéses, meleg idővel érkező vénasszonyok nyara. Az elmúlt napok hűvös, borongós időjárása után sokan már a fűtést is bekapcsolták, ám az időjárás ismét megtréfál minket - ezúttal a lehető legjobb értelemben. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a jövő héten beköszönt a vénasszonyok nyara, amely kellemes, kora őszies meleggel kényeztet majd minket. A felmelegedés már a hét elején érezhető lesz, de a csúcspontot várhatóan szerdán érjük el. Ekkor az ország nyugati részén, Vas vármegye térségében is a hőmérők higanyszála egészen 24 fokig kúszhat fel.

Érkezik a vénasszonyok nyara
Érkezik a vénasszonyok nyara
Fotó: Szendi Péter

Vénasszonyok nyara előtt: Ilyen időjárás várható a héten

Az enyhülés fokozatosan érkezik. A hétvége még változékonyabb időt hozhat, de a jövő hét elejétől egyre több lesz a napsütés, és a hőmérséklet is napról napra emelkedik. A reggelek ugyan még csípősek lehetnek, helyenként párával, köddel indul a nap, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. Jelentős csapadékra a hét közepéig nem kell számítani.  Az indián nyár energiával tölthet fel minket a borúsabb novemberi napok előtt.

Akár több napig is kitarthat a jó idő

Az előrejelzések szerint a meleg, napsütéses idő több napig is velünk maradhat, így nem csak egyetlen napra szól a nyári hangulat. Érdemes figyelni a frissülő időjárás-jelentéseket, de a mostani kilátások alapján a jövő hét második fele is kellemesnek ígérkezik.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu