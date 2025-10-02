Újra nyár: Berobban a vénasszonyok nyara

Szinte hihetetlen, de október közepén visszatér a nyár! Aki már elpakolta a rövidnadrágot és a pólót, jobban teszi, ha újra előveszi, ugyanis a jövő hét közepén akár 24 Celsius-fokot is mérhetünk. A hirtelen jött lehűlés után igazi ajándék lesz a napsütéses, meleg idővel érkező vénasszonyok nyara. Az elmúlt napok hűvös, borongós időjárása után sokan már a fűtést is bekapcsolták, ám az időjárás ismét megtréfál minket - ezúttal a lehető legjobb értelemben. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a jövő héten beköszönt a vénasszonyok nyara, amely kellemes, kora őszies meleggel kényeztet majd minket. A felmelegedés már a hét elején érezhető lesz, de a csúcspontot várhatóan szerdán érjük el. Ekkor az ország nyugati részén, Vas vármegye térségében is a hőmérők higanyszála egészen 24 fokig kúszhat fel.

Érkezik a vénasszonyok nyara

Fotó: Szendi Péter

Vénasszonyok nyara előtt: Ilyen időjárás várható a héten

Az enyhülés fokozatosan érkezik. A hétvége még változékonyabb időt hozhat, de a jövő hét elejétől egyre több lesz a napsütés, és a hőmérséklet is napról napra emelkedik. A reggelek ugyan még csípősek lehetnek, helyenként párával, köddel indul a nap, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. Jelentős csapadékra a hét közepéig nem kell számítani. Az indián nyár energiával tölthet fel minket a borúsabb novemberi napok előtt.

Akár több napig is kitarthat a jó idő

Az előrejelzések szerint a meleg, napsütéses idő több napig is velünk maradhat, így nem csak egyetlen napra szól a nyári hangulat. Érdemes figyelni a frissülő időjárás-jelentéseket, de a mostani kilátások alapján a jövő hét második fele is kellemesnek ígérkezik.