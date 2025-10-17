Átadták Vép új gyalogátkelőhelyét – egy helyi vállalkozó finanszírozta a fejlesztést

A Szent Imre utcai Lipóti pékség mellett alakították ki Vép új gyalogátkelőhelyét. Amint Merkli Vanessza üzletvezető az átadón elmondta: azért, mert a tulajdonosok fontosnak tartották, hogy mind vásárlóik, mind a környéken élők számára biztonságosabbá tegyék az átkelést ezen a forgalmas útszakaszon.

Átadták Vép új gyalogátkelőhelyét: Pék Ildikó tulajdonos, Rózsa Hajnalka polgármester és Merkli Vanessza a szalagátvágásnál

Fotó: Cseh Gábor

Átadták Vép új gyalogátkelőhelyét

A fejlesztés a cég saját beruházásában valósult meg. – Egy vállalkozás felelőssége nemcsak a jó termékekben és a kiszolgálásban rejlik, hanem abban is, hogy hozzájáruljon a közösség mindennapjaihoz – mondta, majd megköszönte mindazok munkáját, akik közreműködtek a megvalósításban.

– A mai világban, amikor egyre nagyobb a forgalom és gyorsabb a közlekedés, kiemelten fontos, hogy a közlekedésbiztonságra is nagy figyelmet fordítsunk, különösen ott, ahol sokan járnak nap mint nap – jegyezte meg köszöntőjében Rózsa Hajnalka polgármester. S felhívta a figyelmet: a gyalogátkelő nemcsak a kényelmet szolgálja, hanem a közösség biztonságát is növeli. Külön megköszönte Németh Róbert vállalkozónak és családjának, a Lipóti Pékség, Kávézó és Élelmiszerbolt tulajdonosainak, hogy nemcsak felismerték a fejlesztés fontosságát, hanem meg is valósították azt. – Figyeljünk egymásra, és tegyünk együtt városunkért – ezt is üzeni a beruházás, mondta.

A biztonság szempontjából elsőrangú beruházás

– Megáll az ész, látva, hogy mi alakult ki pár év alatt ezen a területen – ezt már Kovács Péter, Vép korábbi polgármestere mondta. Felidézte: annak idején a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szent Imre utcában a korábban a sportpályához tartozó területen „vállalkozási sávot” hoz létre. A fejlesztés rohamléptekben haladt. A vállalkozás mindig megkapta a bizalmat a további bővítésre – mondta. A gyalogátkelőhelyet a fejlesztések kicsúcsosodásának nevezte és a biztonság szempontjából elsőrangú beruházásnak.

Az ünnepi átadón felléptek a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI néptánc szakkörös 3-4-5. osztályos diákjai Reiner Dóra vezetésével.