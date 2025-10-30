október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Kegyelmi pillanatok

1 órája

A Vépi Plébánia zarándoklata: az idén Horvátországba látogattak

Címkék#zarándoklat#Vépi Plébánia#Horvátország#bazilika#plébános

A korábbi években a mariazelli Szűzanyához zarándokolt a Vépi Plébánia apraja és nagyja. Az idén a Horvátországban található Marija Bistricára, magyar nevén Máriabesztercére és Ludbregbe látogatott el a hárombusznyi, mintegy 150 zarándok.

Vaol.hu

Szalay Márton kántor osztotta meg a Vépi Plébánia zarándoklatának részleteit. 

Vépi Plébánia zarándoklata
A Vépi Plébánia zarándoklata: az idén Horvátország volt a cél.
Forrás: Facebook/Vépi Plébánia

A Vépi Plébánia zarándoklata

Marija Bistrica Zágráb közelében található, Horvátország nemzeti kegyhelye, ahol a hegyek között található bazilikában őrzik a Fekete Madonna kegyszobrát, amelyhez már századok óta sok csodás esemény és imameghallgatás kötődik. Programunk elején Haller László toronyi plébános atya vezetésével keresztutat imádkoztunk a bazilika mellett található kálváriahegyen, ahol életnagyságú szoborkompozíciókkal imádkozhattuk át Megváltónk szenvedéseit és kereszthalálát. A hely különlegessége, hogy az út mellé almafákat ültettek, ezzel párhuzamot vonva az édenkerti bűnbeesés és az eredeti bűn eltörlésének misztériuma között. Csoportunknak a Szent Péter kápolnában volt lehetősége szentmisét bemutatni. A szentmisében Németh Tamás atya Szűz Mária irántunk való szeretetét a jó édesanya gyermekére való figyeléséhez hasonlította, valamint templomunk énekkara is jelen tudott lenni, énekeivel közelebb emelve lelkünket Istenhez és az Ő Szent Anyjához. A szentmise után a bazilikába vonulva körüljárhattuk a kegyoltárt, majd énekelve, imádkozva fejeztük ki szeretetünket Égi Édesanyánk felé. 

Németh Tamás vépi plébános a szentmisén.
Forrás:   Facebook/Vépi Plébánia

Utunkat napunk 2. állomása felé vettük: a Ludbregben őrzött Szent Vér ereklye templomába. A szintén ősi kegyhely történetében arról olvashatunk, hogy az egykori kételkedő plébános már nem hitte, hogy a szavaira a kenyérből és borból Jézus valóságos teste és vére lesz. Így egy csoda folytán a vér nemcsak lényegében, hanem színében is valóságos vérré változott, amely ma is látható a templomban elhelyezett ereklyetartóban. A későbbi vizsgálatok igazolták, hogy ez ugyanaz a vér, amely akár a torinói leplen is megtalálható. Napunkat közös vacsorával zártuk, ahol jókedvű beszélgetéssel idéztük fel zarándoklatunk kegyelmi pillanatait."


 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
