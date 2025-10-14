október 14., kedd

Összefoglaló

2 órája

Vérfagyasztó jelenetek a határon, ahova kerékpárút is vezet majd – fotó

Címkék#embercsempész#egyesület#sárvári#kerékpárút#polgárőr

Összefoglaltuk a hétfő fontosabb történéseit.

Vaol.hu

Vérfagyasztó jelenetek a határon, ahova kerékpárút is vezet majd - a vaol.hu hétfői összefoglalója - Mint arról beszámoltunk, súlyos baleset történt Ausztriában. Az osztrák média információi szerint a rendőrség a magyar oldalon vett üldözőbe egy embercsempész járművét, a határon átérve, Mosontarcsán (Andau) a pakisztáni sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, és egy gazdasági épület falának csapódott. A sofőr a járműbe szorult és súlyosan megsérült. A tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk, és mentőhelikopterrel a bécsújhelyi kórházba szállították. 

vérfagyasztó
Vérfagyasztó jelenetek a határon

Autós üldözés és súlyos baleset az osztrák-magyar határon

Fotók: ORF

Vérfagyasztó - Súlyos vonatbaleset történt a szlovák-magyar határ közelében

A magyarlakta szlovák Szádalmás közelében két gyorsvonat ütközött hétfőn, az országos mentőszolgálat operítv központja szerint legalább százan megsérültek. A OSZSZ szerint ketten válságos állapotvan vannak, hárman pedig a roncsok közé szorultak. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter egy rendkívüli, súlyos balesetként hivatkozott a történtekre, hozzátette, minden bizonnyal emberi mulasztás vezethetett a balesethez. A helyszínen rengeteg tűzoltó dolgozott, több mentőhelikopter is érkezett.

Megvan a dátum, hogy mire készül el a kerékpárút az osztrák határig

A 191 millió forintos uniós támogatás segítségével épülő 2,2 kilométer hosszú kerékpárút jövő júniusra készülhet el, megteremtve az összeköttetést az EuroVelo 13 kerékpáros útvonallal.

Épül a kerékpárút

Fotók: Unger Tamás

Polgárőr, aki Sárvárt és a térséget is képviseli

Országos elismerést kapott Varga Miklós, a sárvári polgárőr-egyesület elnöke - „Az év járási koordinátora” címet vehette át Budapesten. A polgárőr munkáját és közösségi elhivatottságát az OPSZ ünnepi rendezvényén méltatták.

 

