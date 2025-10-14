Vérfagyasztó jelenetek a határon, ahova kerékpárút is vezet majd – fotó

Vérfagyasztó - Súlyos vonatbaleset történt a szlovák-magyar határ közelében

A magyarlakta szlovák Szádalmás közelében két gyorsvonat ütközött hétfőn, az országos mentőszolgálat operítv központja szerint legalább százan megsérültek. A OSZSZ szerint ketten válságos állapotvan vannak, hárman pedig a roncsok közé szorultak. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter egy rendkívüli, súlyos balesetként hivatkozott a történtekre, hozzátette, minden bizonnyal emberi mulasztás vezethetett a balesethez. A helyszínen rengeteg tűzoltó dolgozott, több mentőhelikopter is érkezett.

Megvan a dátum, hogy mire készül el a kerékpárút az osztrák határig

A 191 millió forintos uniós támogatás segítségével épülő 2,2 kilométer hosszú kerékpárút jövő júniusra készülhet el, megteremtve az összeköttetést az EuroVelo 13 kerékpáros útvonallal.