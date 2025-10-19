Már a szomszédban van: Különösen veszélyes darázsfaj terjed Horvátországban

Egy új, a hazai darazsaknál jóval agresszívabb és veszélyesebb faj, a keleti lódarázs (Vespa orientalis) terjed Európában. A szakértők szerint ez a jövevényfaj már elérte Horvátország és Olaszország part menti területeit, sőt, Isztriában is felbukkant a veszélyes darázs, ami komoly aggodalomra ad okot a szakemberek és a lakosság körében egyaránt.

Veszélyes darázsfaj Horvátországban: Keleti lódarázs, Vespa orientalis

Fotó: KPFC / Wikimedia Commons / Forrás: Wikipedia

Miért különösen veszélyes darázsfaj a keleti lódarázs?

Ez az invazív faj eredetileg Afrikában, a Közel-Keleten és a Földközi-tenger déli medencéjében őshonos. Kifejezetten termofil, azaz hőségkedvelő, így a klímaváltozás okozta melegedés ideális körülményeket teremt számára. Kiválóan alkalmazkodik a városi környezethez, ami tovább növeli a vele való találkozás esélyét.

Dr. Nediljko Landeka, az isztriai Közegészségügyi Intézet rovarszakértője szerint a keleti lódarázs nem csupán agresszívebb viselkedéséről ismert a hazai fajokhoz képest, hanem rendkívüli szívósságáról és ellenálló képességéről is.

"Különleges fotoreceptorainak köszönhetően még szürkületben is képes tájékozódni és repülni, ami meghosszabbítja az aktivitási idejét a nap folyamán. Ezáltal a lakott területeken még nagyobb veszélyt jelent az emberekre, mivel tovább aktív, mint a hazai darázsfajok" – magyarázta Dr. Landeka.

Alkalmazkodás és szaporodás: a siker titka

A keleti lódarázs vonzódik a meleghez, ezért előszeretettel választja az emberi lakóhelyeket fészekrakásra. A királynő ősszel téli álmot alszik, majd tavasszal, április környékén ébredve új kolóniát alapít. A kikelő új generáció aztán átveszi a fészeképítés és a lárvák táplálásának feladatát, miközben a királynő folyamatosan új petéket rak. Nyár elejére egy kolónia egyedszáma elérheti a több száz, kedvező körülmények között akár az ezer példányt is.

Egyszer már megjelent Horvátországban, aztán eltűnt

A faj az 1970-es években már megtelepedett Horvátországban, de aztán hosszú időre eltűnt. Idén azonban újra felbukkant Split és Solin környékén, valamint északabbra, Isztriában, Szlovéniában és Észak-Olaszországban is észlelték. A szakértők szerint a terjeszkedése aggasztó, és folyamatosan figyelemmel kísérik a mozgását. Bár Magyarországon még nem jelentették a jelenlétét, a szomszédos országokban való megjelenése intő jel lehet.