Veszélyes

2 órája

Veszett rókát találtak hazánkban, vizsgálat igazolta a veszélyes fertőzést

Címkék#Nébih#vakcinázás#Veszett róka

Egy diagnosztikai célból kilőtt rókánál igazolt veszettséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A veszett róka azonosítása után fokozott felügyeletet és ebzárlatot rendelt el a hatóság.

Vaol.hu

A veszett róka 2022. szeptemberében jelent meg ismét hazánkban. Azóta valamennyi itthoni eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében történt, az ország többi területe továbbra is mentes a betegségtől. 

Veszett róka tűnt fel Magyarországon
Veszett róka tűnt fel Magyarországon

Veszett róka: ez az gyik legveszélyesebb fertőző betegség

A járványügyi intézkedések eredményeként ez az első igazolt eset 2024. novembere óta. A betegség jelenlegi behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány szomszédos országok felőli mozgása révén következett be. Emellett a térségben továbbra is magas a járványügyi kockázat, mivel Ukrajnában és Romániában a betegség napjainkban rendszeresen előfordul - olvasható a Nébih közleményében.   A veszett róka azonosítása után fokozott felügyeletet és ebzárlatot rendelt el a hatóság. 
Magyarországon a rókák veszettség elleni vakcinázása évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – zajlik a déli és keleti vármegyékben. A veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, amely állatról emberre terjedhet, leggyakrabban harapás útján. A védekezés így nem csak állategészségügyi fontossággal bír, hanem a humán megbetegedések megelőzését is szolgálja. Fontos kiemelni, hogy Magyarországon a háziállatok esetében a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskáké pedig ajánlott - hangsúlyozzák a szakemberek. 

