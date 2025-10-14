Veszett rókát találtak hazánkban, vizsgálat igazolta a veszélyes fertőzést

A veszett róka 2022. szeptemberében jelent meg ismét hazánkban. Azóta valamennyi itthoni eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében történt, az ország többi területe továbbra is mentes a betegségtől.

Veszett róka tűnt fel Magyarországon

Veszett róka: ez az gyik legveszélyesebb fertőző betegség

A járványügyi intézkedések eredményeként ez az első igazolt eset 2024. novembere óta. A betegség jelenlegi behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány szomszédos országok felőli mozgása révén következett be. Emellett a térségben továbbra is magas a járványügyi kockázat, mivel Ukrajnában és Romániában a betegség napjainkban rendszeresen előfordul - olvasható a Nébih közleményében. A veszett róka azonosítása után fokozott felügyeletet és ebzárlatot rendelt el a hatóság.

Magyarországon a rókák veszettség elleni vakcinázása évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – zajlik a déli és keleti vármegyékben. A veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, amely állatról emberre terjedhet, leggyakrabban harapás útján. A védekezés így nem csak állategészségügyi fontossággal bír, hanem a humán megbetegedések megelőzését is szolgálja. Fontos kiemelni, hogy Magyarországon a háziállatok esetében a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskáké pedig ajánlott - hangsúlyozzák a szakemberek.