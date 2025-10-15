október 15., szerda

Vas vármegye értékeiről és a hungarikumokról - jelentkezés október 22-ig

8 perce

Vetélkedő a vasi iskolások számára - mutatjuk a versenyszabályzatot!

Címkék#Hungarikumok Gyűjteményében#Vas Vármegyei Értéktárban#vetélkedő

Vas Vármegye Önkormányzata háromfordulós vetélkedőt hirdet a Vas vármegyei iskolák 6-8. és 9-12. évfolyamain tanuló diákjainak részére a Vas Vármegyei Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő szellemi, tárgyi, épített, kulturális örökségünknek, valamint természeti értékeinknek széles körű megismertetése céljával. A Feltárul az Értéktár! vetélkedő Vas vármegye értékeiről és a hungarikumokról szól.

Merklin Tímea
Vetélkedő a vasi iskolások számára - mutatjuk a versenyszabályzatot!

A csepregi szőlőhegy is a Vas Vármegyei Értéktár része.

Fotó: Merklin Tímea

A Feltárul az Értéktár! Vas vármegye értékeiről és a hungarikumokról szóló vetélkedő résztvevői: Vas vármegye általános és középiskoláinak négyfős csapatai. 

vetélkedő
Kiemelkedő nemzeti érték Magyarországon minden egyes Népművészet Mestere díjjal kitüntetett ember tudása és tevékenysége; így kiemelkedő nemzeti érték Vas vármegyében: Pados Zoltán, bejcgyertyánosi kosárfonó. A Feltárul az Értéktár! vetélkedő  vármegyei vonatkozású nemzeti értékeinket dolgozza fel. Fotó: Merklin Tímea

Kategóriák: 

  •  általános iskolás korosztály (6-8. évfolyam)
  •  középiskolás korosztály (9-12. évfolyam). 

 A vetélkedő témakörei: a Vas Vármegyei Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében található épített és kulturális örökség, hagyományok, természeti értékek. 

A Feltárul az Értéktár! vetélkedő lebonyolítása: 

1. forduló (2025. november 12. 14 óra): feladatsor online kitöltése a saját iskolában. 

2. forduló (2025. november 21.-december 16.): projektfeladat elkészítése kategóriánként az 1. fordulóban legjobb eredményt elért 6-6 csapat részvételével. 

3. forduló (2026. január): szóbeli döntő a 2. fordulóba jutott csapatok részvételével. 

Díjazás: A szóbeli döntőbe jutott csapatok tagjai és felkészítő tanárai értékes tárgynyereményekben részesülnek. 

 A versenyre való jelentkezés: Online jelentkezési lap kitöltésével lehetséges 2025. október 22-ig. 

Egy iskola tetszőleges számú csapatot indíthat, a 2. fordulóba és a szóbeli döntőbe iskolánként és kategóriánként egy-egy csapat juthat be. 

 További információk elérhetők a vetélkedő versenyszabályzatában, a https://vasmegyeiertektar.hu/ oldalon.

A Feltárul az Értéktár! vetélkedő versenyszabályzata

 2025- A vetélkedő résztvevői: Vas vármegye általános és középiskoláinak négyfős csapatai. 

Kategóriák: 

A) általános iskolás korosztály (6-8. évfolyam)

B) középiskolás korosztály (9-12. évfolyam). 

Egy iskolából korlátlan számú csapat indulhat, de iskolánként és kategóriánként egy csapat juthat be a 2. fordulóba és a szóbeli döntőbe. 2. Jelentkezés a versenyre A vetélkedőn való részvételi szándékukat online jelentkezési lap kitöltésével jelezhetik a csapatok. Jelentkezési határidő: 2025. október 22. 

1. forduló: online feladatsor megoldása 

  • Az első forduló során a versenyzők feladatsort oldanak meg, melyet e-mail üzenetben kapnak meg 2025. november 12-én 14 órakor. Az általános iskolásoknak 120 perc, a középiskolásoknak 90 perc áll rendelkezésre a feladatok megoldására és beküldésére. 
  •  Az 1. forduló feladatsorának megoldásához elegendő a világháló használata. 
  • A feladatok mennyisége miatt mindenképpen javasolt a https://www.vasmegye.hu/hirek/feltarul-az-ertektar-ertektar-vetelkedo-2025-26/ előzetes alapos átolvasása. 
  • A feladatlap megoldásait e-mail üzenetben közlik.

 2. forduló: projektfeladat elkészítése 

  •  A 2. fordulóba kategóriánként a legjobb eredmény elért 6-6 csapat kerül a Versenyszabályzat 1. c pontjának megfelelően. 
  • A 2. fordulóban a csapatoknak projektfeladatot kell elkészíteni és beküldeni 2025. november 21. és december 16. között. 
  • A projektfeladat leírását 2025. november 21-én e-mail üzenetben küldik el. 
  • A projektfeladatban szerzett pontszámokat a szóbeli döntőn beszámítják. 

3. forduló: szóbeli döntő 

A szóbeli döntőbe kategóriánként az 1. fordulóban a hat legmagasabb pontszámot elért csapat kerül a versenyszabályzat 1. pontjának megfelelően. 

Az 1. fordulóban a 6. helyen létrejövő pontegyenlőség esetén a válaszlap beküldési gyorsasága rangsorol. 

A szóbeli döntő helyszíne: Szombathely.

A szóbeli döntő időpontja: 2026. január. 

A szóbeli döntő feladattípusairól és a felkészüléshez szükséges anyagról a szervezők az értesítéssel együtt adnak tájékoztatást a döntőbe jutott csapatok számára. 

Feltárul az Értéktár! díjazása: a döntős csapatok felkészítő tanárukkal együtt értékes tárgyjutalomban részesülnek. 

Kapcsolat: A csapatok a vetélkedő közben felmerülő kérdéseiket a [email protected] címre írhatják meg.

 

