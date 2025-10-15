8 perce
Vetélkedő a vasi iskolások számára - mutatjuk a versenyszabályzatot!
Vas Vármegye Önkormányzata háromfordulós vetélkedőt hirdet a Vas vármegyei iskolák 6-8. és 9-12. évfolyamain tanuló diákjainak részére a Vas Vármegyei Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő szellemi, tárgyi, épített, kulturális örökségünknek, valamint természeti értékeinknek széles körű megismertetése céljával. A Feltárul az Értéktár! vetélkedő Vas vármegye értékeiről és a hungarikumokról szól.
A csepregi szőlőhegy is a Vas Vármegyei Értéktár része.
Fotó: Merklin Tímea
A Feltárul az Értéktár! Vas vármegye értékeiről és a hungarikumokról szóló vetélkedő résztvevői: Vas vármegye általános és középiskoláinak négyfős csapatai.
Kategóriák:
- általános iskolás korosztály (6-8. évfolyam)
- középiskolás korosztály (9-12. évfolyam).
A vetélkedő témakörei: a Vas Vármegyei Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében található épített és kulturális örökség, hagyományok, természeti értékek.
A Feltárul az Értéktár! vetélkedő lebonyolítása:
1. forduló (2025. november 12. 14 óra): feladatsor online kitöltése a saját iskolában.
2. forduló (2025. november 21.-december 16.): projektfeladat elkészítése kategóriánként az 1. fordulóban legjobb eredményt elért 6-6 csapat részvételével.
3. forduló (2026. január): szóbeli döntő a 2. fordulóba jutott csapatok részvételével.
Díjazás: A szóbeli döntőbe jutott csapatok tagjai és felkészítő tanárai értékes tárgynyereményekben részesülnek.
A versenyre való jelentkezés: Online jelentkezési lap kitöltésével lehetséges 2025. október 22-ig.
Egy iskola tetszőleges számú csapatot indíthat, a 2. fordulóba és a szóbeli döntőbe iskolánként és kategóriánként egy-egy csapat juthat be.
További információk elérhetők a vetélkedő versenyszabályzatában, a https://vasmegyeiertektar.hu/ oldalon.
A Feltárul az Értéktár! vetélkedő versenyszabályzata
2025- A vetélkedő résztvevői: Vas vármegye általános és középiskoláinak négyfős csapatai.
Kategóriák:
A) általános iskolás korosztály (6-8. évfolyam)
B) középiskolás korosztály (9-12. évfolyam).
Egy iskolából korlátlan számú csapat indulhat, de iskolánként és kategóriánként egy csapat juthat be a 2. fordulóba és a szóbeli döntőbe. 2. Jelentkezés a versenyre A vetélkedőn való részvételi szándékukat online jelentkezési lap kitöltésével jelezhetik a csapatok. Jelentkezési határidő: 2025. október 22.
1. forduló: online feladatsor megoldása
- Az első forduló során a versenyzők feladatsort oldanak meg, melyet e-mail üzenetben kapnak meg 2025. november 12-én 14 órakor. Az általános iskolásoknak 120 perc, a középiskolásoknak 90 perc áll rendelkezésre a feladatok megoldására és beküldésére.
- Az 1. forduló feladatsorának megoldásához elegendő a világháló használata.
- A feladatok mennyisége miatt mindenképpen javasolt a https://www.vasmegye.hu/hirek/feltarul-az-ertektar-ertektar-vetelkedo-2025-26/ előzetes alapos átolvasása.
- A feladatlap megoldásait e-mail üzenetben közlik.
2. forduló: projektfeladat elkészítése
- A 2. fordulóba kategóriánként a legjobb eredmény elért 6-6 csapat kerül a Versenyszabályzat 1. c pontjának megfelelően.
- A 2. fordulóban a csapatoknak projektfeladatot kell elkészíteni és beküldeni 2025. november 21. és december 16. között.
- A projektfeladat leírását 2025. november 21-én e-mail üzenetben küldik el.
- A projektfeladatban szerzett pontszámokat a szóbeli döntőn beszámítják.
3. forduló: szóbeli döntő
A szóbeli döntőbe kategóriánként az 1. fordulóban a hat legmagasabb pontszámot elért csapat kerül a versenyszabályzat 1. pontjának megfelelően.
Az 1. fordulóban a 6. helyen létrejövő pontegyenlőség esetén a válaszlap beküldési gyorsasága rangsorol.
A szóbeli döntő helyszíne: Szombathely.
A szóbeli döntő időpontja: 2026. január.
A szóbeli döntő feladattípusairól és a felkészüléshez szükséges anyagról a szervezők az értesítéssel együtt adnak tájékoztatást a döntőbe jutott csapatok számára.
Feltárul az Értéktár! díjazása: a döntős csapatok felkészítő tanárukkal együtt értékes tárgyjutalomban részesülnek.
Kapcsolat: A csapatok a vetélkedő közben felmerülő kérdéseiket a [email protected] címre írhatják meg.