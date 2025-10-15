Vetélkedő a vasi iskolások számára - mutatjuk a versenyszabályzatot!

A szóbeli döntőbe kategóriánként az 1. fordulóban a hat legmagasabb pontszámot elért csapat kerül a versenyszabályzat 1. pontjának megfelelően.

Az 1. fordulóban a 6. helyen létrejövő pontegyenlőség esetén a válaszlap beküldési gyorsasága rangsorol.

A szóbeli döntő helyszíne: Szombathely.

A szóbeli döntő időpontja: 2026. január.

A szóbeli döntő feladattípusairól és a felkészüléshez szükséges anyagról a szervezők az értesítéssel együtt adnak tájékoztatást a döntőbe jutott csapatok számára.

Feltárul az Értéktár! díjazása: a döntős csapatok felkészítő tanárukkal együtt értékes tárgyjutalomban részesülnek.

Kapcsolat: A csapatok a vetélkedő közben felmerülő kérdéseiket a [email protected] címre írhatják meg.