október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

9 órája

Via Sacra Sárváron: megnyíltak a templomok, fókuszban a protestáns hősök

Címkék#Pethő Attila#Via Sacra#gályarabság#Gyarmati István

Gyarmati István nyugalmazott evangélikus lelkész előadásával vette kezdetét a templomokat megnyitó rendezvénysorozat. Jelenleg is zajlik a Via Sacra Sárváron.

Vaol.hu

Hétfőn este a Sárvári Evangélikus Egyházközség templomában megkezdődött a Via Sacra Sárváron. A programsorozatban a város templomai kitárják kapuikat. A felekezeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődőt építészeti és művészeti értékekkel, valamint előadásokkal és beszélgetésekkel várnak a szervezők. A nyitóalkalmon Pethő Attila evangélikus lelkész köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta az est előadóját, Gyarmati István nyugalmazott evangélikus lelkészt - írta meg a Sárvár Lendületben.

Via Sacra Sárváron: Pethő Attila evangélikus lelkész tartott előadást
Via Sacra Sárváron: Gyarmati István evangélikus lelkész tartott előadást
Forrás: Facebook/Sárvár Lendületben

Via Sacra Sárváron: a hitükért halált vállaló prédikátorokról szólt az első este

Gyarmati István "A Gályarabok nyomában" című előadásában egy különleges zarándoklatra invitálta a hallgatóságot, amelyet idén májusban személyesen is megtett egy 30 fős evangélikusokból és reformátusokból álló csoporttal. Az út Nápolyba vezetett, hogy megemlékezzenek a 350 évvel ezelőtt elhurcolt és gályarabságra ítélt protestáns lelkészekről. Az előadó felidézte a pozsonyi perek borzalmait, ahol több száz protestáns lelkipásztort és tanítót vádoltak meg és ítéltek el bizonyítási eljárás nélkül.

A halálraítéltek választhattak: megtagadják hitüket és hivatalukat, vagy külföldre távoznak. A beidézettek közül 45-47 prédikátor és tanár azonban a halálbüntetést is vállalta hitéért. Őket 1675-ben, börtönbeli kínzások után gyalog hajtották a nápolyi gályákig. A mártírok közül 15-en a sárvári Nádasdy-vár börtönében is raboskodtak. A gályarabságra eladott prédikátorok sorsa végül jobbra fordult, amikor Michiel de Ruyter holland admirális közbenjárására 1676. február 11-én a még életben lévő 26 lelkész kiszabadult.

A gályarabok története a magyar irodalom és a protestáns identitás szerves része. A 350 évvel ezelőtti események tiszteletére a magyar zarándokok nemrég emlékkövet is elhelyeztek Nápoly szívében. Pethő-Udvardi Andrea evangélikus lelkésztől a sárvári közönség azt is megtudhatta, hogy a megemlékezések folytatódnak: jövő év elején a városban a protestáns prédikátorok felszabadulásának 350. évfordulójára emlékeznek majd.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu