Via Sacra Sárváron: megnyíltak a templomok, fókuszban a protestáns hősök

Hétfőn este a Sárvári Evangélikus Egyházközség templomában megkezdődött a Via Sacra Sárváron. A programsorozatban a város templomai kitárják kapuikat. A felekezeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődőt építészeti és művészeti értékekkel, valamint előadásokkal és beszélgetésekkel várnak a szervezők. A nyitóalkalmon Pethő Attila evangélikus lelkész köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta az est előadóját, Gyarmati István nyugalmazott evangélikus lelkészt - írta meg a Sárvár Lendületben.

Forrás: Facebook/Sárvár Lendületben

Gyarmati István "A Gályarabok nyomában" című előadásában egy különleges zarándoklatra invitálta a hallgatóságot, amelyet idén májusban személyesen is megtett egy 30 fős evangélikusokból és reformátusokból álló csoporttal. Az út Nápolyba vezetett, hogy megemlékezzenek a 350 évvel ezelőtt elhurcolt és gályarabságra ítélt protestáns lelkészekről. Az előadó felidézte a pozsonyi perek borzalmait, ahol több száz protestáns lelkipásztort és tanítót vádoltak meg és ítéltek el bizonyítási eljárás nélkül.

A halálraítéltek választhattak: megtagadják hitüket és hivatalukat, vagy külföldre távoznak. A beidézettek közül 45-47 prédikátor és tanár azonban a halálbüntetést is vállalta hitéért. Őket 1675-ben, börtönbeli kínzások után gyalog hajtották a nápolyi gályákig. A mártírok közül 15-en a sárvári Nádasdy-vár börtönében is raboskodtak. A gályarabságra eladott prédikátorok sorsa végül jobbra fordult, amikor Michiel de Ruyter holland admirális közbenjárására 1676. február 11-én a még életben lévő 26 lelkész kiszabadult.

A gályarabok története a magyar irodalom és a protestáns identitás szerves része. A 350 évvel ezelőtti események tiszteletére a magyar zarándokok nemrég emlékkövet is elhelyeztek Nápoly szívében. Pethő-Udvardi Andrea evangélikus lelkésztől a sárvári közönség azt is megtudhatta, hogy a megemlékezések folytatódnak: jövő év elején a városban a protestáns prédikátorok felszabadulásának 350. évfordulójára emlékeznek majd.