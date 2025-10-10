október 10., péntek

49 perce

Vidám szüreti felvonulás Bőn – összefogással és jókedvvel telt a nap

Bő lakói idén is igazi közösségi élménnyé varázsolták a szüreti felvonulást: díszes traktorok, dalos menet és megvendégelő utcabeliek tették emlékezetessé a napot. A felvonulást Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is megtekintette.

Horváth László

Már jó előre, napokkal előtte készültek az elmúlt szombati bői szüreti felvonulásra a résztvevők. Csinosították, díszítették a traktorokat, a pótkocsikat, miközben pedig a vendéglátók sem maradtak tétlen. 

Hajós Attila Bő polgármestere, valamint Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője
Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője a szüreti felvonulást tekintette meg. Láthatta, amint a pompás és szép menet végig tekergett a falu utcáin. A jókedv sem hiányzott, sokan énekeltek is.

A menet traktoros és gyalogos résztvevőt hét utca látta vendégül. Az egyes megállóhelyeken ételeket, italokat kínáltak. Mint azt Hajós Attila, Bő polármestere elmondta, előzetesen nagy közösségi munka volt megszervezni a közel háromszáz – közte kilenc traktoros – mozgását megszervezni. Azt viszont öröm volt látni, hogy az összefogásnak köszönhetően mindenki jól érezte magát, és még jobban megismerhették egymást a bőiek.

A felvonulás után a programok a fő téren folytatódtak. Felléptek Hámori Balázs vezetésével felléptek a sárvári néptáncosok, zenélt a Herpenyő Együttes. Volt táncház is, a napot pedig bál zárta. 

