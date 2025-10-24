október 24., péntek

Közlekedés

1 órája

Hatalmas vihar a Balatonnál: a közlekedést is bénítja a leszakadt felsővezeték

Címkék#vihar#vonat#felsővezeték#máv

Péntek hajnaltól - várhatóan délutánig - felsővezetékszakadás miatt szünetel a vonatforgalom Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között, a dél-balatoni vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk.

Vaol.hu

Csütörtökről péntekre virradó éjszaka a viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között – szünetel a forgalom, a buszos átszállás nyújthat átmenetileg megoldást. - közölte a MÁV.

vihar
Vihar miatt akadozik a forgalom. (kiemelt képünk illusztráció!)
Forrás: MW-archív

Pótlóbuszok, sebesvonatok, szakaszok, kidőlt fa, felsővezeték – forgalmi változások

  • A Tópart IC-k helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek, derült ki a MÁV pénteki tájékoztatójából.
    • ​A Nagykanizsáról 5:14-kor Budapestre induló Tópart IC (IC 849) helyett Balatonszentgyörgytől Balatonmáriafürdőig a következő, 1 órával későbbi Balaton IC (IC 867) pótlóbuszaival, majd Balatonmáriafürdőtől Budapestre a Balaton IC-vel (IC 867) lehet utazni - a Tópart IC (IC 849) a Balatonszentgyörgy-Budapest szakaszon kimarad.
  • A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek.
  • A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
    • ​A reggeli első, Kaposvárról 6:14-kor induló Fenyves sebesvonat (8890) helyett Balatonfenyvestől Keszthelyig közlekedik pótlóbusz, Keszthelyről a 8:07-kor induló Helikon InterRégióval (9690) lehet utazni Tapolca felé.

 

Balatoni viharos éjszaka: szünetel a forgalom

Az IC pótlóbuszok megállási helyei a Keszthely-Balatonszentgyörgy-Balatonmáriafürdő szakaszon:

  • Keszthely autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás
  • Balatonszentgyörgy, vasútállomás
  • Balatonberény, vasútállomás
  • Balatonmáriafürdő, vasútállomás

 

 

