Ez történt a szombathelyi villamossal

Szombathelyen, Budapest és Pozsony után harmadik magyar városként 1897 június 4-én indult el a villamos - elevenítette fel a szombathelyi villamos történetét a PTF - Public Transport Fan nevű oldal.

Mi lett a szombathelyi villamossal?

Fotó: Björn Alnebo

Kezdetben a szombathelyi vasútállomás régi épülete és a püspöki iskola között közlekedtek a szerelvények. Később a vonal meg lett hosszabbítva a vasútállomástól egészen a Kálváriáig. 1913-'14 körül új kocsiszínt építettek a Kálváriánál. Az 1960-as évek végén a közlekedési és postaügyi minisztérium rendelete értelmében szüntették meg fokozatosan a kisforgalmú vasútvonalakat és az egyvágányú villamosvasutakat is. Ennek lett áldozata a szombathelyi villamos. A villamosüzem 1974.08.20-án szűnt meg, bár mindvégig nyereséges volt - hangsúlyozták.

Érdekesség, hogy a szombathelyi villamosokon sosem alkalmaztad homlokzati iránytáblát. A villamoshálózat megszűnése óta több kezdeményezés is indult az újraindítására. Komolyabban a 2009-es városi területrendezési koncepció keretében, majd a 2019-es magyarországi önkormányzati választások során vetődött fel az ötlete.

Hol van most a Szombathelyi villamos?

A villamos emlékét az 1-es számú villamoskocsi őrzi, melyet 2007-ben a főpályaudvar elől a smidt múzeum kertjébe helyeztek át.