Figyelmeztetnek a szakértők: ez a népszerű vitamin nagyon veszélyes lehet, ha túladagoljuk!

Minden zsírban oldódó vitamint túl lehet adagolni, ehhez azonban extrém mennyiséget kell a szervezetbe juttatni - mondja orvos szakértőnk. Például ennek a vitaminnak a túladagolása émelygéssel, hányással, sőt veselégtelenséggel is járhat.

A D-vitamin szerepe a csontképződés elősegítésében és az immunrendszer erősítésesben általánosan ismert, azt azonban már kevesen tudják, hogy a D-vitamint túl is lehet adagolni. Dr. Prugberger László, szombathelyi háziorvos elmondta, a zsírban oldódó vitaminoknál (A-, D-, E-, K-vitamin) valóban elképzelhető a túladagolás, mivel ezek a szervezetben raktározódnak, ellentétben a vízben oldódó vitaminokkal, amelyek feleslege kiürül.

Minden zsírban oldódó vitaminnál, így a D-vitaminnál is előfordulhat túladagolás
A D-vitamin túladagolásakor ijesztő tünetek jelentkezhetnek

Az ajánlások a D-vitamin bevitelt napi 1-2 ezer nemzetközi egységben határozzák meg, túladagoláshoz azonban csak ennek a mennyiségnek a sokszorosa vezethet. Amennyiben ez mégis megtörténik, akkor:

  • émelygés és hányás
  • étvágytalanság
  • túlzott szomjúságérzés
  • nagy mennyiségű vizelet gyakori ürítése
  • gyengeség
  • fejfájás
  • idegesség
  • vesekő és vesekárosodás, de akár veseelégtelenség is felléphet.

Miközben a D-vitamin túladagolása meglehetősen ritka, a D-vitamin hiány annál gyakoribb, ezért pótlása tabletta, vagy csepp formájában az őszi-téli időszakban az idősek, várandósok körében különösen fontos. Tavasztól őszig a sok napsütés elősegíti a D-vitamin képződését a szervezetben, amikor viszont nem éri elegendő napsugárzás a bőrünket, sokszor nem árt pótolni.

 

