Van olyan, hogy túl sok? Ennyi vitamint érdemes szedni - A gyógyszerész válaszol
Sokan gondolják, hogy a vitaminokból nem lehet túl sokat bevinni, pedig ez nem igaz. A vitaminok fontosak, de csak mértékkel szedve támogatják valóban a szervezet egészségét.
A vitaminok nélkülözhetetlenek a szervezet megfelelő működéséhez, de a túlzásba vitt pótlás többet árthat, mint használhat.
A mérték az egészség kulcsa a vitaminoknál is
– A vitaminok szedésénél mindig érdemes követni a nemzetközi ajánlásokat és a gyártó által megadott napi ajánlott mennyiséget – hangsúlyozza Dr. Németh Ákos gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas megyei szervezetének elnöke. A legtöbb készítmény dobozán szerepel az ajánlott dózis, amit nem célszerű túllépni, hiszen a vitaminok nem csodaszerek: a túlzott bevitel nem fokozza a hatásukat, viszont akár egészségkárosító is lehet.
A vitaminok között különbséget kell tenni abból a szempontból, hogy a szervezet hogyan dolgozza fel őket. A zsírban oldódó vitaminok:
- A-vitamin
- D-vitamin
- E-vitamin
- K-vitamin
képesek felhalmozódni a szervezetben, így ezek túladagolása veszélyes lehet. Ilyenkor például fejfájás, étvágytalanság, emésztési panaszok, izomfájdalom, növekedési zavar vagy akár látászavar is kialakulhat. Ezek a tünetek többnyire hosszabb távon, nagy dózisú szedés mellett jelentkeznek, nem azonnal.
A vízben oldódó vitaminok, például a C-vitamin és B-vitaminok, általában a vizelettel kiürülnek, ezért ritkábban okoznak gondot, de túlzott bevitelük itt sem ajánlott. A C-vitamin túladagolás például vesekárosodáshoz vezethet.
A szakember felhívja a figyelmet arra is, hogy más gyógyszerek szedése esetén különösen körültekintően kell eljárni. A K-vitamin például a véralvadásban játszik szerepet, így véralvadásgátló készítményekkel kölcsönhatásba léphet, és befolyásolhatja a kezelés hatékonyságát. Ezért mindenképpen ajánlott gyógyszerésszel vagy orvossal egyeztetni, mielőtt bárki új étrend-kiegészítőt vagy vitamint kezd szedni.
Dr. Németh Ákos szerint a legtöbb ember számára, aki változatosan, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrendet követ, nincs szükség külön vitaminpótlásra. A vitaminok leginkább azok számára lehetnek hasznosak, akik kevés zöldséget, gyümölcsöt, friss élelmiszert fogyasztanak, illetve sportolók esetében, ahol a nagyobb fizikai terhelés miatt több tápanyag ürül a szervezetből.
A gyógyszerész összegzése szerint a legfontosabb, hogy a vitaminokat nem szabad „habzsolni”: a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő folyadékbevitel és az egészséges életmód sokkal többet ér, mint bármilyen tabletta.
|Tápanyag
|Ajánlott napi bevitel (NRV)
|Megjegyzés
|A-vitamin
|800 µg
|Zsírban oldódó, túladagolása veszélyes lehet
|D-vitamin
|5 µg (200 NE)
|Napfény hatására is termelődik
|E-vitamin
|12 mg
|Antioxidáns, sejtvédő hatású
|K-vitamin
|75 µg
|Véralvadásban játszik szerepet
|C-vitamin
|80 mg
|Immunrendszer támogatása
|B1-vitamin (tiamin)
|1,1 mg
|Energia-anyagcsere
|B2-vitamin (riboflavin)
|1,4 mg
|Bőr, szem, idegrendszer egészsége
|B3-vitamin (niacin)
|16 mg
|Idegrendszer és bőr egészsége
|B6-vitamin
|1,4 mg
|Fehérje-anyagcsere
|B12-vitamin
|2,5 µg
|Vérképzés, idegrendszer működése
|Folsav
|200 µg
|Sejtosztódás, terhesség alatt különösen fontos
|Biotin
|50 µg
|Haj, bőr és köröm egészsége
|Pantoténsav
|6 mg
|Energia-anyagcsere
|Kalcium
|800 mg
|Csontok és fogak egészsége
|Magnézium
|375 mg
|Izom- és idegműködés
|Vas
|14 mg
|Vérképzés
|Cink
|10 mg
|Immunrendszer és sejtosztódás
|Réz
|1 mg
|Vasanyagcsere
|Jód
|150 µg
|Pajzsmirigy működéséhez szükséges
|Szelén
|55 µg
|Antioxidáns, sejtvédelem
Forrás: 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete alapján