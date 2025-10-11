október 11., szombat

Vitaminok

2 órája

Van olyan, hogy túl sok? Ennyi vitamint érdemes szedni - A gyógyszerész válaszol

Címkék#Dr Németh Ákos#vitaminszedés#vitamin szükséglet#vitaminfogyasztás#vitamin

Sokan gondolják, hogy a vitaminokból nem lehet túl sokat bevinni, pedig ez nem igaz. A vitaminok fontosak, de csak mértékkel szedve támogatják valóban a szervezet egészségét.

Polgár Patrícia

A vitaminok nélkülözhetetlenek a szervezet megfelelő működéséhez, de a túlzásba vitt pótlás többet árthat, mint használhat.

A vitaminok szedésénél a túladagolás jellemzően hosszú távon jelentkezhet
Forrás: Illusztráció/Freepik

A mérték az egészség kulcsa a vitaminoknál is

– A vitaminok szedésénél mindig érdemes követni a nemzetközi ajánlásokat és a gyártó által megadott napi ajánlott mennyiséget – hangsúlyozza Dr. Németh Ákos gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas megyei szervezetének elnöke. A legtöbb készítmény dobozán szerepel az ajánlott dózis, amit nem célszerű túllépni, hiszen a vitaminok nem csodaszerek: a túlzott bevitel nem fokozza a hatásukat, viszont akár egészségkárosító is lehet.

A vitaminok között különbséget kell tenni abból a szempontból, hogy a szervezet hogyan dolgozza fel őket. A zsírban oldódó vitaminok:

  • A-vitamin
  • D-vitamin
  • E-vitamin 
  • K-vitamin 

képesek felhalmozódni a szervezetben, így ezek túladagolása veszélyes lehet. Ilyenkor például fejfájás, étvágytalanság, emésztési panaszok, izomfájdalom, növekedési zavar vagy akár látászavar is kialakulhat.  Ezek a tünetek többnyire hosszabb távon, nagy dózisú szedés mellett jelentkeznek, nem azonnal.

A vízben oldódó vitaminok, például a C-vitamin és B-vitaminok, általában a vizelettel kiürülnek, ezért ritkábban okoznak gondot, de túlzott bevitelük itt sem ajánlott. A C-vitamin túladagolás például vesekárosodáshoz vezethet.

A szakember felhívja a figyelmet arra is, hogy más gyógyszerek szedése esetén különösen körültekintően kell eljárni. A K-vitamin például a véralvadásban játszik szerepet, így véralvadásgátló készítményekkel kölcsönhatásba léphet, és befolyásolhatja a kezelés hatékonyságát. Ezért mindenképpen ajánlott gyógyszerésszel vagy orvossal egyeztetni, mielőtt bárki új étrend-kiegészítőt vagy vitamint kezd szedni.

Dr. Németh Ákos szerint a legtöbb ember számára, aki változatosan, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrendet követ, nincs szükség külön vitaminpótlásra. A vitaminok leginkább azok számára lehetnek hasznosak, akik kevés zöldséget, gyümölcsöt, friss élelmiszert fogyasztanak, illetve sportolók esetében, ahol a nagyobb fizikai terhelés miatt több tápanyag ürül a szervezetből.

A gyógyszerész összegzése szerint a legfontosabb, hogy a vitaminokat nem szabad „habzsolni”: a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő folyadékbevitel és az egészséges életmód sokkal többet ér, mint bármilyen tabletta.

TápanyagAjánlott napi bevitel (NRV)Megjegyzés
A-vitamin800 µgZsírban oldódó, túladagolása veszélyes lehet
D-vitamin5 µg (200 NE)Napfény hatására is termelődik
E-vitamin12 mgAntioxidáns, sejtvédő hatású
K-vitamin75 µgVéralvadásban játszik szerepet
C-vitamin80 mgImmunrendszer támogatása
B1-vitamin (tiamin)1,1 mgEnergia-anyagcsere
B2-vitamin (riboflavin)1,4 mgBőr, szem, idegrendszer egészsége
B3-vitamin (niacin)16 mgIdegrendszer és bőr egészsége
B6-vitamin1,4 mgFehérje-anyagcsere
B12-vitamin2,5 µgVérképzés, idegrendszer működése
Folsav200 µgSejtosztódás, terhesség alatt különösen fontos
Biotin50 µgHaj, bőr és köröm egészsége
Pantoténsav6 mgEnergia-anyagcsere
Kalcium800 mgCsontok és fogak egészsége
Magnézium375 mgIzom- és idegműködés
Vas14 mgVérképzés
Cink10 mgImmunrendszer és sejtosztódás
Réz1 mgVasanyagcsere
Jód150 µgPajzsmirigy működéséhez szükséges
Szelén55 µgAntioxidáns, sejtvédelem
Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referencia értékek (NRV)
Forrás: 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete alapján

 

 

