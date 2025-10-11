Van olyan, hogy túl sok? Ennyi vitamint érdemes szedni - A gyógyszerész válaszol

A vitaminok nélkülözhetetlenek a szervezet megfelelő működéséhez, de a túlzásba vitt pótlás többet árthat, mint használhat.

A vitaminok szedésénél a túladagolás jellemzően hosszú távon jelentkezhet

Forrás: Illusztráció/Freepik

A mérték az egészség kulcsa a vitaminoknál is

– A vitaminok szedésénél mindig érdemes követni a nemzetközi ajánlásokat és a gyártó által megadott napi ajánlott mennyiséget – hangsúlyozza Dr. Németh Ákos gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas megyei szervezetének elnöke. A legtöbb készítmény dobozán szerepel az ajánlott dózis, amit nem célszerű túllépni, hiszen a vitaminok nem csodaszerek: a túlzott bevitel nem fokozza a hatásukat, viszont akár egészségkárosító is lehet.

A vitaminok között különbséget kell tenni abból a szempontból, hogy a szervezet hogyan dolgozza fel őket. A zsírban oldódó vitaminok:

A-vitamin

D-vitamin

E-vitamin

K-vitamin

képesek felhalmozódni a szervezetben, így ezek túladagolása veszélyes lehet. Ilyenkor például fejfájás, étvágytalanság, emésztési panaszok, izomfájdalom, növekedési zavar vagy akár látászavar is kialakulhat. Ezek a tünetek többnyire hosszabb távon, nagy dózisú szedés mellett jelentkeznek, nem azonnal.

A vízben oldódó vitaminok, például a C-vitamin és B-vitaminok, általában a vizelettel kiürülnek, ezért ritkábban okoznak gondot, de túlzott bevitelük itt sem ajánlott. A C-vitamin túladagolás például vesekárosodáshoz vezethet.

A szakember felhívja a figyelmet arra is, hogy más gyógyszerek szedése esetén különösen körültekintően kell eljárni. A K-vitamin például a véralvadásban játszik szerepet, így véralvadásgátló készítményekkel kölcsönhatásba léphet, és befolyásolhatja a kezelés hatékonyságát. Ezért mindenképpen ajánlott gyógyszerésszel vagy orvossal egyeztetni, mielőtt bárki új étrend-kiegészítőt vagy vitamint kezd szedni.

Dr. Németh Ákos szerint a legtöbb ember számára, aki változatosan, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrendet követ, nincs szükség külön vitaminpótlásra. A vitaminok leginkább azok számára lehetnek hasznosak, akik kevés zöldséget, gyümölcsöt, friss élelmiszert fogyasztanak, illetve sportolók esetében, ahol a nagyobb fizikai terhelés miatt több tápanyag ürül a szervezetből.