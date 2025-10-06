Év végi pánik a vízórák körül: ha nem lépsz időben, januártól nem kapsz számlát

Nemcsak pénzben, utánajárásban is nagy ára lehet annak, ha megcsúszol a határidővel és lejár a vízóra. A mérőóráknak van egy hitelesítő ideje, ami ha lejár, sokkal több kellemetlenséget okoz, mintha időben elintéznéd. Csak a fővárosban például több mint 47 ezer lakásban nem cserélték még ki az idén lejáró lakás-mellékvízmérők - közölte a Fővárosi Vízművek. Ez nagyobb városokban, vidéken is probléma.

Vízóra: határidő van, csak eddig hiteles a mérés

A hatályos magyar jogszabályok alapján a háztartási célra használt, hideg- vagy melegvíz-mérők hitelessége 8 évig tart. Ez azt jelenti, hogy a vízóra első felszerelésének vagy legutóbbi hitelesítésének időpontjától számítva 8 éven keresztül használhatók a mérő által rögzített adatok hivatalos elszámoláshoz.

A hitelességi idő lejárta után az óra adatai nem használhatók hivatalos elszámolásra,

még akkor sem, ha a mérő továbbra is működik és feltételezhetően a valós fogyasztást mutatja.

Ez nagyobb városokban, vidéken is probléma, de a legtöbb helyen már azt is elfogadja a szolgáltató, ha valaki a lejárt határidőn túl, de egyeztetett időpontot a cserére. Ez általában egy egyszerű folyamat: a fogyasztót legtöbb helyen értesíti is a vízszolgáltató, hogy kötelezettsége van és a leszerződött partnerén keresztül házhoz megy a szakember, aki kicseréli a vízórát egy másikra. Amennyiben ez elmarad, és a hiteles vízmérő lejár, a szerződés megszűnik és a fogyasztó intézhet mindent maga. Vagyis órát kell vennie, szerelőt találni, hitelesítettni az órát és újra szerződni a vízszolgáltatóval...