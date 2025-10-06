október 6., hétfő

Mérőcsere

59 perce

Év végi pánik a vízórák körül: ha nem lépsz időben, januártól nem kapsz számlát

Címkék#határidő#vízdíj#számla#vízóra

Az év végéig rengeteg vízórának jár le a hitelesített ideje. Fontos időben lépni, mert sokba kerülhet, ha valaki elmulasztja a cserét és lejár a vízóra hitelességi ideje.

Nemcsak pénzben, utánajárásban is nagy ára lehet annak, ha megcsúszol a határidővel és lejár a vízóra. A mérőóráknak van egy hitelesítő ideje, ami ha lejár, sokkal több kellemetlenséget okoz, mintha időben elintéznéd. Csak a fővárosban például több mint 47 ezer lakásban nem cserélték még ki az idén lejáró lakás-mellékvízmérők - közölte a Fővárosi Vízművek. Ez nagyobb városokban, vidéken is probléma.

vízóra
Vízóra: sokba kerülhet, ha nem cserélsz időben

Vízóra: határidő van, csak eddig hiteles a mérés

A hatályos magyar jogszabályok alapján a háztartási célra használt, hideg- vagy melegvíz-mérők hitelessége 8 évig tart. Ez azt jelenti, hogy a vízóra első felszerelésének vagy legutóbbi hitelesítésének időpontjától számítva 8 éven keresztül használhatók a mérő által rögzített adatok hivatalos elszámoláshoz.

A hitelességi idő lejárta után az óra adatai nem használhatók hivatalos elszámolásra, 

még akkor sem, ha a mérő továbbra is működik és feltételezhetően a valós fogyasztást mutatja.

Ez nagyobb városokban, vidéken is probléma, de a legtöbb helyen már azt is elfogadja a szolgáltató, ha valaki a lejárt határidőn túl, de egyeztetett időpontot a cserére. Ez általában egy egyszerű folyamat: a fogyasztót legtöbb helyen értesíti is a vízszolgáltató, hogy kötelezettsége van és a leszerződött partnerén keresztül házhoz megy a szakember, aki kicseréli a vízórát egy másikra. Amennyiben ez elmarad,  és a hiteles vízmérő lejár, a szerződés megszűnik és a fogyasztó intézhet mindent maga. Vagyis órát kell vennie, szerelőt találni, hitelesítettni az órát és újra szerződni a vízszolgáltatóval...

Mi történik, ha lejár a vízóra?

  1. A mérő nem hiteles – hivatalosan már nem számít pontos mérőeszköznek. 
  2. A szolgáltató nem számlázhat rá – a vízmennyiséget, amit a lejárt mérő mutat, a szolgáltató nem használhatja a számlázáshoz. Ez azt jelenti, hogy nem lehet hivatalos számlát kiállítani az adott mérőn mért fogyasztás alapján. 
  3. A tulajdonos felelőssége a csere – mivel a mellékmérő a felhasználó tulajdona, neked kell gondoskodnod az új mérő beszereltetéséről. 
  4. Hosszabb várakozás – ha az év végéig nem cseréled, előfordulhat, hogy a megrendelések miatt hosszú időt kell várnod a szerelésre. 
  5. Fizetési problémák – a lejárt mérő miatt a fogyasztás nem lesz hivatalosan nyilvántartva, ami később problémákat okozhat a számlázásban vagy a vízdíj elszámolásában.

Mennyibe kerül neked, ha lejár a vízóra?

Alap vízórák (MID hitelesítéssel)

1/2" (DN15) hideg vízóra: kb. 6 858 Ft

3/4" (DN20) hideg vízóra: kb. 13 566 Ft

1" (DN25) hideg vízóra: kb. 38 953 Ft 
 

Okos vízórák

Beépítéssel együtt: 40 000–60 000 Ft 
 

Vízóra csere költségei:

Plombálás nélküli csere: 4 500–22 500 Ft

Beépítés munkadíja: 13 000–33 000 Ft

Hitelesítés díja: 9 000–15 500 Ft

 

 

