Vonatközlekedés
2 órája
Vonatpótló autóbusz közlekedik Őriszentpéternél
A GYSEV Zrt. hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a rendkívüli közlekedési helyzetet.
Mint írják, a Zalaegerszegről Őriszentpéterre menetrend szerint 18:13-kor induló személyvonat, valamint az Őriszentpéterről Zalaegerszegre 19:03-kor induló személyvonat helyett vonatpótló autóbusz közlekedik. A következő Zalaegerszegről Őriszentpéterre menetrend szerint 20:13-kor induló járat már vonatként közlekedik.
