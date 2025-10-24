Vonatpótló autóbusz közlekedik Őriszentpéternél

A GYSEV Zrt. hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a rendkívüli közlekedési helyzetet.

Mint írják, a Zalaegerszegről Őriszentpéterre menetrend szerint 18:13-kor induló személyvonat, valamint az Őriszentpéterről Zalaegerszegre 19:03-kor induló személyvonat helyett vonatpótló autóbusz közlekedik. A következő Zalaegerszegről Őriszentpéterre menetrend szerint 20:13-kor induló járat már vonatként közlekedik.



