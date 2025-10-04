október 4., szombat

Emlékezés

2 órája

15 éve történt hazánk legnagyobb ökológiai katasztrófája - A vörösiszap miatt tízen vesztették életüket

Címkék#Devecser#kórházban#katasztrófája#tragédia#vörösiszap katasztrófa

Vaol.hu

2010. október 4-én történt Magyarország történetének egyik legsúlyosabb ipari katasztrófája: az ajkai agyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. timföldgyár 10-es zagytározójának gátfala átszakadt. A vörösiszap egy hatalmas árként zúdult Kolontár és Devecser, Somlóvásárhely településekre, elsodorva mindent, ami útjába került.  

vörösiszap
15 évvel ezelőtt ezen a napon történt a vörösiszap-katasztrófa
Forrás: VN-archív

A tragédia következményei azonnal és súlyosan jelentkeztek: tízen életüket vesztették, sokan megsérültek, és több száz épület rongálódott meg. Az iszap mérgező vegyi anyagokat tartalmazott, ami hosszú távon súlyosan károsította a környezetet, a talajt és a vízkészleteket. A helyi lakosoknak gyorsan el kellett hagyniuk otthonaikat, és a mentés, valamint a kármentés hosszú heteken át tartott.

A vörösiszap 35 km/h sebességgel zúdult rá a három településre. Egymillió köbméter vörösiszap ömlött ki az ajkai tározóból, több ezer embert, egy 40 négyzetkilométeres területet veszélyeztetve. A kormány Vas megyében is vészhelyzetet rendelt el.

Tízen vesztették életüket

Október 8-án hajnalban hivatalosan már ötre emelkedett a halálos áldozatok száma, miután a veszprémi kórházban belehalt sérüléseibe egy 81 éves férfi, délután pedig megtaláltak két újabb, korábban eltűntté minősített áldozatot. Október 11-én találták meg az utolsó eltűntként nyilvántartott személy holttestét. Október 13-án és november 5-én, egy hónappal a katasztrófa után egy-egy újabb sérült hunyt el a kórházban, velük végül tízre emelkedett a katasztrófa áldozatainak száma.

A magyar kormánynak összesen 38 milliárd forintba került a vörösiszap-katasztrófát követő károk helyreállítása, ebből 21 milliárd forintot a környezeti elemek helyreállítása emésztett fel.

Vörösiszap-katasztrófa miatt a Marcal élővilága teljesen kipusztult.

A 2019. december 13-án megszületett jogerős ítéletben a Győri Ítélőtábla hét vádlott esetében súlyosította az elsőfokú ítéletet, három vádlottat letöltendő szabadságvesztéssel sújtott. Az egykori cégvezetők felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Kúrián, amely 2020 novemberében ítéletet hozott: börtönben maradnak a felelősök.

