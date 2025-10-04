15 éve történt hazánk legnagyobb ökológiai katasztrófája - A vörösiszap miatt tízen vesztették életüket

2010. október 4-én történt Magyarország történetének egyik legsúlyosabb ipari katasztrófája: az ajkai agyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. timföldgyár 10-es zagytározójának gátfala átszakadt. A vörösiszap egy hatalmas árként zúdult Kolontár és Devecser, Somlóvásárhely településekre, elsodorva mindent, ami útjába került.

15 évvel ezelőtt ezen a napon történt a vörösiszap-katasztrófa

Forrás: VN-archív

A tragédia következményei azonnal és súlyosan jelentkeztek: tízen életüket vesztették, sokan megsérültek, és több száz épület rongálódott meg. Az iszap mérgező vegyi anyagokat tartalmazott, ami hosszú távon súlyosan károsította a környezetet, a talajt és a vízkészleteket. A helyi lakosoknak gyorsan el kellett hagyniuk otthonaikat, és a mentés, valamint a kármentés hosszú heteken át tartott.

A vörösiszap 35 km/h sebességgel zúdult rá a három településre. Egymillió köbméter vörösiszap ömlött ki az ajkai tározóból, több ezer embert, egy 40 négyzetkilométeres területet veszélyeztetve. A kormány Vas megyében is vészhelyzetet rendelt el.

Tízen vesztették életüket

Október 8-án hajnalban hivatalosan már ötre emelkedett a halálos áldozatok száma, miután a veszprémi kórházban belehalt sérüléseibe egy 81 éves férfi, délután pedig megtaláltak két újabb, korábban eltűntté minősített áldozatot. Október 11-én találták meg az utolsó eltűntként nyilvántartott személy holttestét. Október 13-án és november 5-én, egy hónappal a katasztrófa után egy-egy újabb sérült hunyt el a kórházban, velük végül tízre emelkedett a katasztrófa áldozatainak száma.