Tehetségkutató

1 órája

Kőszegi tini varázsolta el az X-Faktor zsűrijét – négy igent kapott!

Címkék#2025#X-faktor#Balogh Viktória Lilla#Kőszeg

Tóth Andi, Majka, Valkusz Milán és Gáspár Laci is továbbjuttatta a vasi versenyzőt. Balogh Viktória Lilla az X-faktor válogatóján tűnt fel.

Vaol.hu

A 2025-ös X-Faktor válogatóján egy vasi lány lopta be magát a mentorok szívébe: a 16 éves Balogh Viktória Lilla Kőszegről érkezett a tehetségkutatóra, és finom, tiszta hangjával teljesen elbűvölte a zsűrit.

A kőszegi Balogh Viktória Lilla is szerencsét próbált az X-faktor válogatón
Forrás: RTL Klub

X-faktor válogató 2025: vasi versenyző is indult

– A zene nekem kikapcsolódás, ilyenkor önmagam lehetek, megmutathatom, mit tudok és mit érzek – mondta Viki, mielőtt a színpadra lépett.

A fiatal énekes tehetség Laufey „From the Start” című dalát adta elő, és már az első hangok után látszott: különleges pillanat születik a stúdióban. Tóth Andi, Majka, Valkusz Milán és Gáspár Laci is igent mondott neki – vagyis teljes volt az egyetértés.

– Annyira természetesen jött, jó volt, nagyon imádom a hangszínedet, örülök, hogy itt vagy! – dicsérte Tóth Andi a produkció után.

Vikit édesanyja is elkísérte a válogatóra, aki elárulta: eddig csak a szobában énekelgetett a lánya.

– Itt az ideje, hogy kilépj a szobából! – mondta neki mosolyogva Miller Dávid, a műsorvezető.

A kőszegi lány tehát továbbjutott a következő fordulóba, és már most rengetegen drukkolnak neki Vas vármegyében. Aki kíváncsi az előadásra, az Rtl Plusz-on, az X-faktor 2025 ötödik adásának körülbelül 10. percénél találja meg. Szombaton pedig újra láthatjuk Vikit a középdöntőben – ezúton is drukkolunk neki!


 

 

