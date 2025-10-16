Zacher Gábor: „Nagyon rossz mentális állapotban vagyunk” – telt házas előadás Szombathelyen a függőségekről

Mindennapi függőségeink címmel tartott előadást dr. Zacher Gábor az ELTE Savaria Egyetemi Központban kedden délután. A szakembert a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya hívta meg Szombathelyre.

Mozdulni is alig lehetett a teremben, olyan sokan voltak kíváncsiak Zacher Gábor előadására

Fotó: Cseh Gábor

Zacher Gábor Szombathelyen

Zacher Gábort Némethné dr. Zsigó Zita r. alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője köszöntötte. A közismert orvos ezúttal is hozta a rá jellemző közvetlen, humoros, mégis elgondolkodtató stílust: kendőzetlenül beszélt függőségeink lelki hátteréről, a modern világ mentális állapotáról, és arról, hogy miért szorongunk ennyire manapság.

– Nagyon rossz mentális állapotban vagyunk – jelentette ki. – Nem élünk boldog világban, Magyarország a világ boldogságtérképén idén mindössze a 71. helyen áll – tette hozzá.

A toxikológus nem tagadja: ő maga is küzd függőségekkel. Szenvedélyes pipás és pipagyűjtő, dohányzik, és – mint fogalmazott – munkamániás is.

„Mindannyian hordozunk valamit. A kérdés az, hogy tudunk-e vele együtt élni, és felismerjük-e, hol vannak a határaink” – mondta.

A digitális világ csapdái és az AI veszélyei

Zacher az előadás során saját példáját is felhozta: mesterséges intelligenciával visszaélve nemrég hamis reklámvideóban használták fel a hangját egy „csodaszert” népszerűsítve, amit valójában soha nem reklámozott.