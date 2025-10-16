1 órája
Zacher Gábor: „Nagyon rossz mentális állapotban vagyunk” – telt házas előadás Szombathelyen a függőségekről
Az országszerte ismert toxikológus a megyeszékhelyen tartott ingyenes előadást. Zacher Gábor beszélt a függőségekről, annak lelki okairól és arról, milyen mentális állapotban vagyunk manapság.
Zacher Gábor szerint sajnos vannak menthetetlen függők
Fotó: Cseh Gábor
Mindennapi függőségeink címmel tartott előadást dr. Zacher Gábor az ELTE Savaria Egyetemi Központban kedden délután. A szakembert a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya hívta meg Szombathelyre.
Zacher Gábor Szombathelyen
Zacher Gábort Némethné dr. Zsigó Zita r. alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője köszöntötte. A közismert orvos ezúttal is hozta a rá jellemző közvetlen, humoros, mégis elgondolkodtató stílust: kendőzetlenül beszélt függőségeink lelki hátteréről, a modern világ mentális állapotáról, és arról, hogy miért szorongunk ennyire manapság.
– Nagyon rossz mentális állapotban vagyunk – jelentette ki. – Nem élünk boldog világban, Magyarország a világ boldogságtérképén idén mindössze a 71. helyen áll – tette hozzá.
A toxikológus nem tagadja: ő maga is küzd függőségekkel. Szenvedélyes pipás és pipagyűjtő, dohányzik, és – mint fogalmazott – munkamániás is.
„Mindannyian hordozunk valamit. A kérdés az, hogy tudunk-e vele együtt élni, és felismerjük-e, hol vannak a határaink” – mondta.
A digitális világ csapdái és az AI veszélyei
Zacher az előadás során saját példáját is felhozta: mesterséges intelligenciával visszaélve nemrég hamis reklámvideóban használták fel a hangját egy „csodaszert” népszerűsítve, amit valójában soha nem reklámozott.
Zacher Gábor előadása SzombathelyenFotók: Cseh Gábor
–Nem tudjuk már, mi az igazi és mi a hamis. A világ bizonytalanná vált: kibercsalások, hamis hírek, adatlopások – sorolta. – Ez is szorongást szül, és a szorongás az egyik legnagyobb hajtóereje a függőségeknek.
A pandémia mély nyomot hagyott
A COVID-időszak alatt különösen romlott az emberek mentális egészsége – hívta fel a figyelmet.
A Semmelweis Egyetem kutatása szerint a depressziósok aránya a járvány harmadik hullámára 32-ről 50 százalékra nőtt, és egy év alatt félmillió dobozzal több nyugtató fogyott, mint korábban.
–Tele vagyunk szorongással, bűntudattal, ürességgel, reménytelenséggel. Ezek az érzések űrt hagynak bennünk, amit sokan próbálnak valamilyen szerrel vagy szenvedélyes viselkedéssel betölteni
– mondta.
Miért leszünk függők?
- A hajlam öröklődhet – emelte ki Zacher Gábor.
- Veszélyeztetettek azok, akiknek nehéz gyerekkoruk volt, hiányoztak a szülők, beilleszkedési vagy viselkedési zavarokkal küzdöttek, vagy testi-lelki bántalmazást éltek át.
- A szociális minták döntő szerepet játszanak: „A szülői minta ott marad a gyerekben. Ha nincs kontroll, a gyerek sem tudja, hol vannak a határok.”
Az alkohol különösen alattomos – figyelmeztetett.
– A legjobb feszültségoldó, de hamis megoldás. Egyik betegem mondta egyszer:
A negyedik pohár bor után nem érdekel a főnököm, a férjem, a gyerek sírása, anyósom hülyeségei. Persze reggel jön a bűntudat, meg a tükör, ami a valóságot mutatja… de este újrakezdem.
Ez a körforgás a függőség alapja – mondta a szakember. Először hozzászokunk, majd nő a tolerancia, végül a megvonás tünetei miatt már nem is örömből fogyasztunk, hanem kényszerből.
Alkohol: mértékkel, drog: soha
Zacher szerint az alkoholnál a mérték a kulcs: „Ha tudjuk, hogy két pohár után még nincs bajunk, akkor ott álljunk meg.”
A drogokkal szemben viszont zéró toleranciát hirdet:
– Ezek a szerek életveszélyesek, mert soha nem tudhatjuk, mi van bennük. Nemrég bevizsgáltak néhány tablettát: ugyanúgy néztek ki, de egyikben csak szőlőcukor volt, a másikban tudatmódosító vegyület.
A függőségek tehát nemcsak kémiai, hanem lelki és társadalmi kérdések is. Zacher Gábor szerint ideje lenne arról is többet beszélni, hogy pszichiátriára járni nem szégyen.
– Túl kell lépnünk azon, hogy „mit szól a szomszéd”. Az egészséges lélekhez néha segítséget kell kérni, és ez rendben van – zárta gondolatait a toxikológus, akit hallgatósága hosszú percekig tapsolt a telt házas szombathelyi előadáson.
