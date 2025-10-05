október 5., vasárnap

Dr. Zacher Gábor ingyenes előadást tart Szombathelyen

A valóság szépítés nélkül! Októberben a „Mindennapi függőségeink” című drogprevenciós előadáson Dr. Zacher Gábor beszél arról, milyen modern függőségek vesznek körül minket, és hogyan lehet felismerni őket.

Október 14-én 17 órától izgalmas és elgondolkodtató előadásra várják az érdeklődőket Szombathelyen: Dr. Zacher Gábor tolmácsolásában hallhatjuk a „Mindennapi függőségeink” című drogprevenciós estét az ELTE SEK Dísztermében (Károlyi Gáspár tér 4., A. ép., I. em.) - ttte közzé a Vas vármegyei rendőrség közösségi oldalán. A belépés ingyenes.

Dr. Zacher Gábor korábban is járt Szombathelyen
Fotó: Szendi Péter / Forrás: VN/archív

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya szervezésében megvalósuló rendezvényen egyetemi hallgatók, társszervek képviselői és más érdeklődők is részt vehetnek. 

Zacher doktort hazánk legismertebb toxikológusainak, sürgősségi orvosainak egyikeként ismerik; előadásai őszinteségükről, közérthetőségükről és a tabutémák felvállalásáról híresek.

Az előadás témái között szerepel majd, hogy milyen modern függőségek vesznek körül bennünket – nemcsak a klasszikus drogok, hanem viselkedési és digitális addikciók –, valamint hogyan lehet felismerni és kezelni ezeket a mindennapi életben. Zacher előadásaiban rendszeresen beszél arról is, hogy a túlzásba vitt technológiahasználat, a kényszeres viselkedés vagy az „okosdrogok” háttér motivációi sokszor sokkal mélyebb problémákra mutatnak rá - erről szól a Zacher 2.0 – Mindennapi függőségeink című könyve is.

 

