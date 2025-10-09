29 perce
Akkora meglepetést okoztak Zacher Gábornak, hogy elsírta magát - megható videó
Akkora volt a meglepetés, hogy az ismert toxikológus, legendás mentős nem tudta visszatartani a könnyeit. A megható pillanatokról pedig videó is készült.
Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a hétvégi Fradi-meccsen jelentették be a nagyközönség előtt, hogy 65 évesen nyugdíjas lesz az Országos Mentőszolgálat egyik legnagyobb ikonja, az ismert és elismert toxikológus, dr. Zacher Gábor. Közvetlenül utána egyből elkedződtek a találgatások, hogy valóban befejezi-e imádott hivatásának gyakorlását és éli a nyugdíjasok életét, de az OMSZ csütörtöki bejegyzésében elolszlatta a kételyek ködjét. Kiderült, hogy Zacher Gábor bár valóban elérte a nyugdíjkorhatárt, de esze ágában sincs visszavonulni, engedéllyel továbbra is a mentők kötelékéhez tartozik majd és ugyanúgy menti az életeket, ahogy eddig tette. De az ünneplés azért nem maradhatott el.
Megható videó, így lepték meg bajtársai Zacher Gábort
Mint mesélik, Zacher Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Tegnapi szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról pedig videó is készült.
Hamarosan Szombathelyre érkezik Zacher Gábor
Arról is írtunk, hogy Zacher Gábor hamarosan Szombathelyre látogat és az ELTE SEK dísztermében tart előadást, ahová egyébként ingyenes a belépés.