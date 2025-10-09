október 9., csütörtök

Nyugdíj

1 órája

Akkora meglepetést okoztak Zacher Gábornak, hogy elsírta magát - megható videó

Címkék#zacher gábor#videó#nyugdíj#Országos Mentőszolgálat

Akkora volt a meglepetés, hogy az ismert toxikológus, legendás mentős nem tudta visszatartani a könnyeit. A megható pillanatokról pedig videó is készült.

Vaol.hu

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a hétvégi Fradi-meccsen jelentették be a nagyközönség előtt, hogy 65 évesen nyugdíjas lesz az Országos Mentőszolgálat egyik legnagyobb ikonja, az ismert és elismert toxikológus, dr. Zacher Gábor. Közvetlenül utána egyből elkedződtek a találgatások, hogy valóban befejezi-e imádott hivatásának gyakorlását és éli a nyugdíjasok életét, de az OMSZ csütörtöki bejegyzésében elolszlatta a kételyek ködjét. Kiderült, hogy Zacher Gábor bár valóban elérte a nyugdíjkorhatárt, de esze ágában sincs visszavonulni, engedéllyel továbbra is a mentők kötelékéhez tartozik majd és ugyanúgy menti az életeket, ahogy eddig tette. De az ünneplés azért nem maradhatott el. 

Nem akármilyen meglepetéssel készültek bajtársai a nyugdíjaskorú Zacher Gábor tiszteletére
Nem akármilyen meglepetéssel készültek bajtársai a nyugdíjaskorú Zacher Gábor tiszteletére
Forrás: MW-archív

Megható videó, így lepték meg bajtársai Zacher Gábort

Mint mesélik, Zacher Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Tegnapi szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról pedig videó is készült. 

Hamarosan Szombathelyre érkezik Zacher Gábor

Arról is írtunk, hogy Zacher Gábor hamarosan Szombathelyre látogat és az ELTE SEK dísztermében tart előadást, ahová egyébként ingyenes a belépés. 

 

