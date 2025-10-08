1 órája
Valakik titokban megnyitották a tűzcsapot, zavaros a víz Szentgotthárd egy részén
Információink szerint a Vasivíz Zrt. munkatársai, ha kell egész éjszaka a vízvezeték hálózat egy részének mosásával foglalkozik Szentgotthárdon. Az ok: engedély nélkül nyitották a tűzcsapot, emiatt zavaros a víz.
Zavaros a víz - Szentgotthárdon vízzavarosodás jelentettek, melynek oka tapasztalataink alapján, hogy tűzcsapról engedély nélküli vízvételezés történt, mely megváltoztatta a víz irányát. Munkatársaink megkezdték a vízhálózat mosatást. Türelmüket és megértésüket köszönjük – közölte a Vasivíz Zrt.
Zavaros a víz - Lapunk úgy tudja, a zavarodás Szentgotthárd déli városrészében történt, és egy óvoda, iskola is érintett.
Huszár Gábor, a város polgármestere lapunk megkeresésére megnyugtatott, a vízben lévő anyagok esztétikai károsodást okoznak, de az egészségre nem ártalmasak. Az óvodában és az iskolában már tiszta víz folyik, ám ha szükséges akkor a Vasivíz munkatársai egész éjszakai mosni fogják hálózat érintett részét. Így legkésőbb reggelre mindenhol a megszokott lesz a szolgáltatás minősége.
Zavaros a víz SzentgotthárdonFotók: Szendi Péter
Úgy tudjuk, az elmúlt 15 éveben többször, talán négy-öt alkalommal volt engedély nélküli vízvételezés a tűzcsapból. A szerdai eset minden bizonnyal hajnalban, reggel történt. A nagy, megemelkedett nyomás miatt a víz kimosta a csövekben lévő vas lerakódást, és keveredett fel, és került be a rendszer bizonyos részeibe.