Valakik titokban megnyitották a tűzcsapot, zavaros a víz Szentgotthárd egy részén

Zavaros a víz - Szentgotthárdon vízzavarosodás jelentettek, melynek oka tapasztalataink alapján, hogy tűzcsapról engedély nélküli vízvételezés történt, mely megváltoztatta a víz irányát. Munkatársaink megkezdték a vízhálózat mosatást. Türelmüket és megértésüket köszönjük – közölte a Vasivíz Zrt.

Zavaros a víz Szentgotthárd egy részén

Forrás: Vasivíz Zrt.

Zavaros a víz - Lapunk úgy tudja, a zavarodás Szentgotthárd déli városrészében történt, és egy óvoda, iskola is érintett.

Huszár Gábor, a város polgármestere lapunk megkeresésére megnyugtatott, a vízben lévő anyagok esztétikai károsodást okoznak, de az egészségre nem ártalmasak. Az óvodában és az iskolában már tiszta víz folyik, ám ha szükséges akkor a Vasivíz munkatársai egész éjszakai mosni fogják hálózat érintett részét. Így legkésőbb reggelre mindenhol a megszokott lesz a szolgáltatás minősége.