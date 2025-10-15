1 órája
Együtt táncoltunk a sarki fény alatt: De hogy jön ide a Balaton? - fotók
A Weöres Sándor Színház JátsszMa diákstúdiója mindig elő tud állni valami újjal. A Zöldborsók - de hogy jön ide a Balaton? című darabban többek közt a fenntarthatóság témáját dolgozzák fel egyedi, új módon, házon belül: Ostyola Zsuzsanna, Varga Dominik és Szabó Blanka írták a darabot, mind a Weöres Sándor Színház csapattagjai.
Látva a színpadon a sarkvidéket, elsőre nem áll össze a kép: zöldborsók. Hogy jönnek azok ide? Miért kapta ezt a címet a darab? Aztán amikor Óka, a fóka egy doboz borsó címkéjét elkezdi hangosan olvasni, részben, talán megértjük. Green peas in salty water - olvassa zavartan Simon Ábel András. Hogy jönnek ide a zöld bogyók? - tehetjük fel még mindig a kérdést, ám Fó, a fókalány, Gosztonyi Kitti meg is válaszolja nekünk, miszerint a Greenpeace kampányszervezettől van hatalmas tudása a globális felmelegedés témájában. A cím frappáns utalás: az angol green peas (zöldborsó) hangzásában kísértetiesen hasonlít a Greenpeace nemzetközi környezetvédelmi szervezet nevére. A darab ezzel a szellemes szóviccel vezeti be a legfőbb témáját: a sarkvidéki élőlények és az óceánok védelmének fontosságát.
Mellettük az előadás során találkozunk a szerelmet kereső Zolival, a pingvinfiúval (Somogyi Mihály), a szerelemre rátaláló Pannival, a pingvin lánnyal (Szabó Blanka), a folyton éhes Medvével, a jegesmedvefiúval (Csorba Bence), a naív Jegessel, a jegesmedvelánnyal (Temesi Szófia), és Jexivel, a pandalánnyal. Csak Medve meg ne tudja, hogy ő igazából Jeges! Ha nem alszik el, a darab második felére megérkezik Sirály Sanyi, a narkolepsziás rablósirály (Kóta Júlia / Vincze Korina) is. Ebben a csapatban tölti kutatási szemeszterét Kacsa Kata, a kutató kacsa (Kiss Katalin), kinek célja, hogy átadjon egy fontos üzenetet az emberiségnek:
Jelszó a fenntarthatóság!
Sarki fény és zöldborsók
Az énekes-táncos betétek már korábban meghozzák a déli sarki maraton hangulatát, ám a nézőtéren az igazi ámulat akkor ér el minket, amikor ránk esteledik, szereplőink is álomba szenderülnek, mi pedig részesei lehetünk a sarki fény okozta színes áradatnak, ami meghozza a romantikát az olvadó jeges vidékre.
Weöres Sándor Színház: ZöldborsókFotók: Kóbor Szonja
A Zöldborsók - de hogy jön ide a Balaton? egy több ágon futó kalandos történetet mesél el a testvériességről, ökológiailábnyom-csökkentésről, és arról, mit is keres Tibi (Szabó Tibor) a földön. De hogy jön ide a Balaton? Ehhez a válaszhoz látni kell az előadást!