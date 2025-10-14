Zöldhulladékból fűtőanyag: új üzem létesül Vassurányban

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője adta át a Versenyképes járás program oklevelét Forrai Dánielnek, Vassurány polgármesterének. Részletezte, közel 40 millió forint támogatást kaptak brikettáló üzem kialakítására. Ezzel környezetkímélő módon járulnak hozzá a háztartási zöldhulladék feldolgozásához. A keletkezett termékkel a szociálisan rászorulókat segítik – így lesz a hulladékból érték. A programban Salköveskúttal és Vasszilvággyal működnek együtt.

Forrai Dániel polgármester, valamint Ágh Péter országgyűlési képviselő

Fotó: Koszorú Mihály

A zöldhulladék, fanyesedék elégetésekor keletkező füst zavaró és környezetszennyező. Forrai Dánielnek támadt az az ötlete, hogy mindezeket össze lehet gyűjteni, és környezetbarát fűtőanyagot lehetne előállítani. Ágh Péter közben járásának köszönhetően sikerült támogatást nyerni.

- A pályázat része a brikettáló üzem kialakítása mellett az is, hogy teherautót és ágdarálót szerezhetünk be – mondta a polgármester. - Így a helyszínen kezdjük a fa, a zöldhulladék feldolgozását, a telepre már az aprított nyersanyag érkezik be.

A polgármester úgy számol, hogy a jövő tavasszal esedékes metszés idején indulna a tesztüzem. Tervezetten megyünk a környezetkímélő megoldások, és a zöldenergia irányába, a fenntartható fejlődés jegyében.