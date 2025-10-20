1 órája
Örökségéből 8 milliót adott a Zseboroszlán Alapítvány adományához a vasi származású professzor
Nagy értékű, hiánypótló készüléket adományozott a Zseboroszlán Alapítvány a szombathelyi kórháznak. Az eszköz beszerzését jelentős összeggel segítette egy magánszemély. A részletekről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót a kórházban, ahol a Zseboroszlán Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Grassely Magdolna elmondta: a készülék a súlyos oxigénhiányos állapotban világra jövő gyermekeknek segít.
11 millió Ft értékben hypothermiás készüléket adományozott a Zseboroszlán Vas megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznak – a berendezés a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály Perinatális Intenzív Centrumában (PIC) nyújtott betegellátást segíti. Megvásárlásához 8 millió forinttal járult hozzá a szombathelyi származású dr. Harkány Tibor kutató, professzor (a Bécsi Orvostudományi Egyetem Agykutatási Központjának professzora) és 3 millió forinttal a Zseboroszlán alapítvány, saját forrásból.
Zseboroszlán Alapítvány adományátadó
A Cselkó Teremben tartott ünnepségen dr. Lippai Norbert, a kórház főigazgatója elmondta, hálával tölti el őket, hogy szinte hetente kapnak újabb adományt. Mindez visszaigazolja: érdemes a betegek, elesettek gyógyulásáért dolgozniuk, ráadásul tevékenységük felkelti a nagylelkű emberek hajlandóságát, hogy ők is tegyenek a betegekért. A példát követendőnek mondta.
Az adományt csak úgy tudjuk átadni, hogy Harkány Tibor felajánlotta alapítványunknak az örökségének egy részét. Példaértékű az önzetlensége
– jegyezte meg köszöntőjében dr. Grasselly Magdolna, a PIC profilvezető főorvosa, a Zseboroszlán Alapítvány kuratóriumi elnöke. A készülékről elmondta: a súlyos oxigénhiányos állapotban világra jött gyermekeknek segít. A tavaly átadott EEG-készülékkel együtt alkalmazva a gyermekeket 21. századi módon tudják ellátni: ha érzékelik, hogy görcstevékenységük van, akkor hat órán belül elkezdik hűteni őket – ezáltal megelőzik, hogy az oxigénhiányos állapot súlyos következményekkel járjon. A gépi ellátásra szoruló gyermekeknek így minőségi életük lehet. Hozzátette: már tavaly elhatározták, hogy ha módjukban áll, vásárolnak egy hypothermiás készüléket, hogy ne kelljen más városba szállítani a gyermekeket. Azután érkezett a vasi kötődésű Harkány Tibor felajánlása, és vett nagy fordulatot a projekt.
11 milliós készüléket kapott a Markusovszky-kórházFotók: Cseh Gábor
A műszer segít, hogy valakinek, valamikor jobb lehessen az élete
Nem nekem kellene itt állnom, hanem a szüleimnek, az ő érdemük, hogy ezt a készüléket meg tudta vásárolni az alapítvány
- fogalmazott az adományozó. Mint mondta, a jövőre nézve a betegek, a hozzátartozók és a kórházban dolgozók is szempontjából nagyon fontos, hogy mind a betegellátás, mind az emberiesség minősége, mind kollégái motiváltsága nőni tudjon. Reményét fejezte ki, hogy a műszer segít abban, hogy valakinek, valamikor jobb, könnyebb lehessen az élete. Kiemelte még, hogy több alapítványnál próbálkozott, de a Zseboroszlán Alapítvány meggyőzte, hogy a projekt átláthatóan és egyértelmű hozzáállással megvalósul, egyúttal megköszönte partnerségüket.
Nagyvonalú adomány
Dr. Csákváry Violetta osztályvezető főorvos a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály nevében köszönte meg a nagyvonalú adományt. Mint mondta, a Perinatális Intenzív Centrum a legmagasabb szintű ellátást biztosítja: 3-as progresszivitásúra sorolt részleg.
Ahhoz, hogy a színvonalat tartják, két alappillére van szükség:
- megfelelő műszerparkra és
- szakképzettségre – előbbiben az adománnyal nagyot léptek előre. Utóbbival kapcsolatban pedig büszkén jelentette be: a Centrumban eddig négy neonatológus dolgozott, napokon belül azonban öten lesznek.
Dr. Lippai Norbert és dr. Grasselly Magdolna elismerő oklevelet adtak át az adományozónak. S ugyancsak elismerő oklevelet kapott a Zseboroszlán Alapítvány és a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály.