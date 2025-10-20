Örökségéből 8 milliót adott a Zseboroszlán Alapítvány adományához a vasi származású professzor

11 millió Ft értékben hypothermiás készüléket adományozott a Zseboroszlán Vas megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznak – a berendezés a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály Perinatális Intenzív Centrumában (PIC) nyújtott betegellátást segíti. Megvásárlásához 8 millió forinttal járult hozzá a szombathelyi származású dr. Harkány Tibor kutató, professzor (a Bécsi Orvostudományi Egyetem Agykutatási Központjának professzora) és 3 millió forinttal a Zseboroszlán alapítvány, saját forrásból.

A Cselkó Teremben tartott ünnepségen dr. Lippai Norbert, a kórház főigazgatója elmondta, hálával tölti el őket, hogy szinte hetente kapnak újabb adományt. Mindez visszaigazolja: érdemes a betegek, elesettek gyógyulásáért dolgozniuk, ráadásul tevékenységük felkelti a nagylelkű emberek hajlandóságát, hogy ők is tegyenek a betegekért. A példát követendőnek mondta.

Az adományt csak úgy tudjuk átadni, hogy Harkány Tibor felajánlotta alapítványunknak az örökségének egy részét. Példaértékű az önzetlensége

– jegyezte meg köszöntőjében dr. Grasselly Magdolna, a PIC profilvezető főorvosa, a Zseboroszlán Alapítvány kuratóriumi elnöke. A készülékről elmondta: a súlyos oxigénhiányos állapotban világra jött gyermekeknek segít. A tavaly átadott EEG-készülékkel együtt alkalmazva a gyermekeket 21. századi módon tudják ellátni: ha érzékelik, hogy görcstevékenységük van, akkor hat órán belül elkezdik hűteni őket – ezáltal megelőzik, hogy az oxigénhiányos állapot súlyos következményekkel járjon. A gépi ellátásra szoruló gyermekeknek így minőségi életük lehet. Hozzátette: már tavaly elhatározták, hogy ha módjukban áll, vásárolnak egy hypothermiás készüléket, hogy ne kelljen más városba szállítani a gyermekeket. Azután érkezett a vasi kötődésű Harkány Tibor felajánlása, és vett nagy fordulatot a projekt.