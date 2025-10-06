október 6., hétfő

Egy ország lépne a 6 magyar youtuber nyomába, ezek a termékek hoznak lázba mindenkit

Zsozeatya energiaital, Justvidman sör vagy Pamkutya koncert. Youtuberek, akik piaci réseket keresenek.

Kóbor Szonja

A magyar Youtube felvirágozásával, 2017 környékén, a hazai videósok népszerűvé válásával egy időben az online boltok polcaira kerültek a saját logós termékek, mint a tolltartó, póló, hátizsák: egy szóval a merch-ek. De ez mára már a múlté. 2022-ben nagy port kavart az amerikai Youtuber, Logan Paul tulajdonában álló üdítőmárka, a Prime Hydration, aminek ára először 2 dollár volt, ám a nagy kereslet és felkapottság miatt hiánycikk lett, így a viszonteladók az eredeti ár sokszorosáért árulták - az emberek pedig így is megvásárolták, akár több tízezer Forint értékben is. Magyarországra már a hype lecsengése után tört be az ital, hivatalos, széles körű forgalmazásban 2024 óta kapható, kezdetben 1799 Ft-os áron, ám ma már 899- 1399 Ft között mozog az ára a fél literes üdítőnek.

Youtuber italok: a Prime Hydration volt az első.
Youtuber italok: a Prime Hydration volt az első.
Forrás: gettyimages.com

A Prime hatása a hazai Youtuberekre 

Amerikai mintára itthon is több Youtuber belevágott az üdítő és energiaital iparba, de van, aki saját márkás kézműves sört készít. 2021-ben hazai úttörőnek Zsozeatya számított az NBer Energy Drink itallal, majd csatlakozott hozzá Nessaj, a Nessalymonádéval, amiket azóta már szinte bárhol lehet kapni, de nem mindenki járt ekkora sikerrel. Abosi Barni Quick itala egy éve robbant be a köztudatba, de mára már minden korábbi felület megszűnt, ahol árusította. Az ő sikertelensége sem tántorította el Whispertont illetve Balázskicks és a cápák közöttből jól ismert Balogh Levente duóját, akik szinte napra pontosan jelentették be üdítőiket, egy-egy kínosan egymásra hasonlító reklámfilmmel, melyet egy külföldi influenszertől láthattak. A Sparkly és a Zord a Prime mintájára nagyobb árkategóriába helyezkednek el, a prémium érzet elérése érdekében 1000 Forintot közelít meg egy-egy doboz ára. 

A söripart is elérte az influenszermarketing, a Monyo kézműves sörfőzde kollaborált Justvidmannel, és különböző ízesítéső sörökkel és frissítőkkel álltak elő, amik azóta is nagy sikert aratnak.

Zsozeatya energiaitala nagy népszerűségnek örvend.
Forrás: nber.hu

(Designer) ruhák: az influenszerek nem álltak meg az üdítőknél

2022 decemberében Dancsó Péter, a Videómánia csatorna vezetője nagyot álmodott: saját designer ruhamárkát dobott piacra, a Hypernova-t, ahol futurisztikus ruhadarabokat, majd később órát is tervezett a kollekciójába. A több százezer forint értékű pulóverekre, felsőkre nem volt hatalmas kereslet, így a projekt zátonyra futott.

Az üdítőiparban is sikeres Zsozeatyáról nemrégiben kiderült, nem áll tőle messze a festészet, mára már online árulja sajátos stílusú festményeit, és bejelentette: érkezik a festményeivel ellátott ruhakollekció.

Zsart: Zsozeatya festményével mintázott pólók. 

Nagy esemény lesz (és már volt a jegyvásárlás is) az MVM Dome-ban a hétszeres Pamkutya koncert jövő márciusban. A duó koncertekkel fogja megünnepelni a Youtube-on töltött 15 évét, ami alatt számtalan paródiájuk és 1-2 saját daluk is megjelent. A hatalmas érdeklődés (többszörös azonnali teltház) és felkapottság felvet kérdéseket: Vajon fog-e a duó akár országos turnéra menni? Ha ekkora érdeklődés van, lesz-e más Youtuber, aki előlép a váratlannal, és koncertet ad akár zenei karrier híján is? Ezek a jövő kérdései, amikre várjuk a válaszokat, de az biztos, hogy minden korszaknak megvan a maga influenszerterméke, olykor pólók, néha üdítők, jelen esetben pedig koncert. 

 

